YÖKDİL SONUÇLARI 2023 sorgulama: YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

YÖKDİL sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen YÖKDİL’e giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 26 Mart tarihinde düzenlendi. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? YÖKDİL 2023 sonuçları açıklandı mı?

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sonuçları 14 Nisan Cuma günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

DEĞERLENDİRME

Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

