Yoksul zıt anlamlısı nedir? Yoksul kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Günlük yaşamda binlerce kelime kullanılır. Bu kelimelerin anlamları, kullanıldıkları yeri ve ifade ettikleri durumları anlatmaya yarar. Yoksul kelimesi de Türkçede sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yerini alır. Maddi yetersizliklerden dolayı sorunlar yaşayan kişiler yoksul olarak adlandırılır. Yoksul ülkeler, yoksulluk sınırı gibi pek çok betimleme de kullanılır. Yoksul ile eş anlamlı olan fakir kelimesi de aynı durumları ifade etmek için kullanılabilir. Zıt anlamlısı ise maddi açıdan rahat olan, parası olan ve geçim problemi olmayan anlamlarına gelen kelimedir.

Yoksul kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Birbirleri ile karşıt anlam ilişkisi olan iki kelimeye zıt anlamlı kelime denir. Zıt anlamlı kelimeler atasözleri ve deyimlerde sıklıkla bir arada kullanılır. En yaygın bilinen siyah beyaz, iri ufak, küçük büyük gibi zıt anlamlı sözcüklere günlük yaşamda da sıklıkla karşılaşılır. Yoksul zıt anlamlısı olan sözcükler arasındadır. Anlam bakımından yoksulun tam tersini ifade eden sözcükler yoksulun zıt anlamlısı olarak bilinir. Yoksul kelimesinin zıt anlamlısı:

Zengin

Varsıl

Varsıl ve zengin sözlük anlamı olarak varlıklı, maddi geliri yüksek kişilere verilen addır. Anlamlarına bakıldığında yoksul ile zengin arasında zıt anlam ilişkisi olduğu görülebilir.

Yoksulun zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yoksulun zıt anlamı olan zengin ile pek çok örnek cümle kurulabilir. Bu örnek cümleler ile zıt anlamlı kelimelerin kullanımı pekiştirilebilir. Yoksulun zıt anlamlısı olarak bilinen zengin ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: