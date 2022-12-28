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Yoksun eş anlamlısı nedir? Yoksun kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.12.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe tarih boyunca pek çok dil ile alışverişte olmuştur. Ayrıca kendi içerisinde de dünden bugüne birçok kelime ve kelime gruplarını geliştirip günümüze kazandırmıştır. Yoksun kelimesi de başka bir kökten ekle türetilen kelimeler arasındadır. Yok kelimesinden türetilen ve "bir şeyden kendisinde olmayan ve yokluğunu çeken" gibi anlamlarda kullanılan yoksun kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yoksun eş anlamlısı nedir? Yoksun kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yoksun kelimesi Türkçe kökenlidir. Türkçe "yok" sözcüğüne "+sUn" ekinin eklenmesiyle türetilmişse de +sUn ekinin yapı ve işlevi meçhuldür. Yoksunun eş anlamlısı bulunduğu gibi çeşitli anlamlara da karşılık gelir. Türk Dil Kurumuna göre yoksunun anlam karşılığı "Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken." şeklindedir. Yoksun kelimesini içeren örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Küçük çocuk bu yaşına kadar hem anne hem de baba sevgisinden yoksun büyüdü.
  • Sen bu yoksunlukla yıllardır nasıl yaşadın hiç aklım almıyor.
  • Kıyafetleri yoksun olduğundan gitmesi gereken yere katılamamıştı.
  • Senin edebin ve kibarlığın yoksun olduğundan bu tür incelikleri anlayacağını hiç sanmıyorum.
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Yoksun kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yoksun kelimesinin eş anlamı olan bir tane kelime vardır. Yoksun kelimesi yerine kullanım durumuna göre yoksunun eş anlamlısı kullanılabilir. Yoksun kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "mahrum" kelimesidir. Yoksun kelimesine nazaran mahrum kelimesi Arapça kökenlidir. Arapçada "yoksun, dışlanmış, nasipsiz" gibi anlamlarda kullanılan "maḥrūm" kelimesinden alıntıdır. Günümüzde de "yoksun" anlamında kullanılan mahrum kelimesi yoksun eş anlamlısıdır ve cümle içinde yoksun yerine geçebilir. Bu iki kelimenin birbiri yerine kullanılması herhangi bir anlatım bozukluğuna sebep olmaz.

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Yoksunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yoksun kelimesinin eş anlamı olan mahrum kelimesiyle çeşitli cümle örnekleri kurulabilir. Yoksun eş anlamlısı kelimeyle örnek cümleler:

  • Beni her şeyden mahrum bırakıp gitmişlerdi.
  • Annemden mahrum kalacağım için çok üzülüyorum.
  • Bu şehri ne de beni senden mahrum bırakma.
  • Bu mahrumlukla bütün aileyi nasıl geçindirebildiğini aklım almıyor.
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