Yargı eş anlamlısı nedir? Yargının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yargı kelimesi Orta Türkçe "yarğu" sözcüğünden evrilen bir kelimedir. Orta Türkçe döneminde görülen bu kelimenin Eski Türkçe "yar-" fiiline "+gU" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Çekişme, niza, müsabaka, mahkeme" gibi anlamlarda kullanılan yargı kelimesi uzun yıllardır kullanılan kelimelerden biridir. Türk Dil Kurumuna göre yargı şu anlamlara gelir:

Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi

Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar

Yargı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçe dil bilgisi derslerinde öğrencilere öğretilen ve kelime dağarcığını genişletmek isteyenlerin bilmesi gereken eş anlamlı kelimeler, dilimizin kelime bakımından zengin bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Eş anlamlı kelimeler yazılış ve okunuş olarak farklı anlam olarak aynı olan kelimelere denir. Bu kelimelerin en belirgin özelliği birbirleri yerine kullanılabilmeleridir. Yargının eş anlamlısı olan sözcük de cümle içinde yargı yerine kullanılabilir.

Yargı kelimesinin eş anlamı olan sözcükler de cümle için bu anlamlarda kullanılabilen sözcüklerdir. Yargının eş anlamlıları yazılış ve okunuş olarak farklı olsa da cümlede kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Yargı eş anlamlısı kelimeler:

Hüküm

Karar

Kaza

Yargının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yargı kelimesinin eş anlamlıları hüküm, karar ve kaza kelimeleridir. Genellikle hukuk terimleri olarak kullanılan bu sözcükler günlük yaşamda da kullanılabilen sözcükler olsa da kaza kelimesi eskimiş bir hukuk terimidir. Daha etkin bir konuşma için eş anlamlıları kullanmak oldukça faydalıdır. Yargı kelimesi yerine kullanılabilen eş anlamlıların pekiştirilmesi için örneklendirilebilir. Yargı kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnekler: