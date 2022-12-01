EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Yargı eş anlamlısı nedir? Yargının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yargı eş anlamlısı nedir? Yargının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

30.11.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir iş, kimse ya da şey hakkında çeşitli değerlendirmelere başvurup varılan karar ve hüküm anlamını taşıyan yargı kelimesi her ne kadar bir hukuk terimi olsa da günlük yaşamda da sık bir şekilde kullanılır. Günlük hayatta hemen herkes tarafından kullanılan yargı, genel anlamı itibarıyla kişiler için kullanılan bir kelimedir. Yargı ile aynı anlama gelen eş anlamlıları da aynı şekilde konuşma dilinde ve yazılı metinlerde kullanılabilir. Peki, yargı eş anlamlısı nedir?

Yargı eş anlamlısı nedir? Yargının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yargı kelimesi Orta Türkçe "yarğu" sözcüğünden evrilen bir kelimedir. Orta Türkçe döneminde görülen bu kelimenin Eski Türkçe "yar-" fiiline "+gU" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Çekişme, niza, müsabaka, mahkeme" gibi anlamlarda kullanılan yargı kelimesi uzun yıllardır kullanılan kelimelerden biridir. Türk Dil Kurumuna göre yargı şu anlamlara gelir:

  • Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi
  • Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar
Ufak eş anlamlısı nedir? Ufak eş anlamlısı nedir?

Yargı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçe dil bilgisi derslerinde öğrencilere öğretilen ve kelime dağarcığını genişletmek isteyenlerin bilmesi gereken eş anlamlı kelimeler, dilimizin kelime bakımından zengin bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Eş anlamlı kelimeler yazılış ve okunuş olarak farklı anlam olarak aynı olan kelimelere denir. Bu kelimelerin en belirgin özelliği birbirleri yerine kullanılabilmeleridir. Yargının eş anlamlısı olan sözcük de cümle içinde yargı yerine kullanılabilir.

Yargı kelimesinin eş anlamı olan sözcükler de cümle için bu anlamlarda kullanılabilen sözcüklerdir. Yargının eş anlamlıları yazılış ve okunuş olarak farklı olsa da cümlede kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Yargı eş anlamlısı kelimeler:

  • Hüküm
  • Karar
  • Kaza
Şişman eş anlamlısı nedir? Şişman eş anlamlısı nedir?

Yargının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yargı kelimesinin eş anlamlıları hüküm, karar ve kaza kelimeleridir. Genellikle hukuk terimleri olarak kullanılan bu sözcükler günlük yaşamda da kullanılabilen sözcükler olsa da kaza kelimesi eskimiş bir hukuk terimidir. Daha etkin bir konuşma için eş anlamlıları kullanmak oldukça faydalıdır. Yargı kelimesi yerine kullanılabilen eş anlamlıların pekiştirilmesi için örneklendirilebilir. Yargı kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnekler:

  • Son kararı verecek olan elbette ki büyüklerdir.
  • Yıllarca bu hüküm altında olduğumuz için mücadele ettik.
Yardım eş anlamlısı nedir? Yardım eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
YKS ne zaman yapılacak? 2023 YKS tarihi belli oldu mu?YKS ne zaman yapılacak? 2023 YKS tarihi belli oldu mu?
KPSS ZABITA MEMURU ORTAÖĞRETİM PUANI 2022! Zabıta Memuru KPSS ortaöğretim puanı nedir, kaç puan almak gerekli?KPSS ZABITA MEMURU ORTAÖĞRETİM PUANI 2022! Zabıta Memuru KPSS ortaöğretim puanı nedir, kaç puan almak gerekli?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir İlkay Gündoğan ilkay gündoğan

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YDS 2023 ne zaman?

YDS 2023 ne zaman?

KPSS ZABITA MEMURU ORTAÖĞRETİM PUANI 2022! Zabıta Memuru KPSS ortaöğretim puanı nedir, kaç puan almak gerekli?

KPSS ZABITA MEMURU ORTAÖĞRETİM PUANI 2022! Zabıta Memuru KPSS ortaöğretim puanı nedir, kaç puan almak gerekli?

KPSS DHBT sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

KPSS DHBT sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Gardiyanlık KPSS ortaöğretim puanı ne, kaç puan almak gerekli?

Gardiyanlık KPSS ortaöğretim puanı ne, kaç puan almak gerekli?

İlginizi Çekebilir

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.