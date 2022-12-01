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Umarsız eş anlamlısı nedir? Umarsızın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

30.11.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aynı anlamı ifade eden, aynı anlama gelen kelimelere eş anlamlı yahut anlamdaş kelimeler denilmektedir. Çok uzun yıllardır varlığını sürdüren Türk dilinde, aynı ya da farklı kökenlere mensup anlamdaş kelimeler bulunmaktadır. Eş anlamlısı olan sözcüklerden biri de ‘‘umarsız’’ sözcüğüdür. Çaresiz anlamında kullanılan umarız kelimesinin eş anlamlıları nelerdir?

Umarsız eş anlamlısı nedir? Umarsızın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçedeki beklemek, istemek anlamlarına gelen ‘‘um-‘’ fiilinden türeyen umarsız sözcüğü çaresiz, çıkar yolu bulunmayan gibi anlamlar ifade etmektedir. Umarsız kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları ise şu şekildedir:

  • sıfat Çaresiz, çıkar yolu olmayan
  • zarf Çaresiz bir biçimde, çıkar yolu olmaksızın

Cümlede kullanım yerine göre sıfat ya da zarf görevinde kullanılan umarsız kelimesini içeren örnek cümleler:

  • Doktor, babasının umarsız bir hastalığa yakalandığını söylemi, korktuğu şey başına gelmişti.
  • Sevdiğinden karşılık bulamıyor, ona zarar veren bu aşkın peşinden umarsızca sürükleniyordu.
  • Hayata karşı tüm beklentilerini yitirmiş, mutlu olabileceğine dair ümidi kalmamış, yalnız başına sessiz ve sakin bir şekilde yaşayan umarsız bir adamdı.
  • Kendimi umarsız hissettiğimde en yakın arkadaşımla konuşurum.
  • Onun kalbini biraz olsun yumuşatabilmek için elimden gelen her şeyi yaptım, bundan sonra umarsızca beklemekten başka bir şey yapamam.
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Umarsız kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Anlamları aynı olan sözcükler eş anlamlı/anlamdaş sözcükler olarak bilinir. Dilimizde bir kısmı Türkçe bir kısmı yabancı kökenli olmak üzere aynı anlama sahip olan çok fazla kelime bulunur. Umarsız eş anlamlısı olan kelimelerden biridir. Umarsızın eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Çaresiz

Çaresiz kelimesi umarsızın anlamını tam olarak karşılamasa da benzer anlamlarda kullanılan kelimelerdir. Bu nedenle çaresiz kelimesi umarsızın eş anlamlısı olarak sayılabilir. Çaresiz sözcüğü Farsçadaki "çare" kelimesinin türemesiyle oluşmuştur. Amansız, dermansız, çıkar yolu olmayan, mecburen, ister istemez, zavallı gibi anlamları karşılayan bu kelime, dilimizde sıklıkla kullanılmaktadır.

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Umarsızın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Umarsız kelimesinin eş anlamı olarak sayılabilecek çaresiz kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Geçen hafta vefat eden kadın malı mülkü olmayan, eli ayağı tutmayan, kimseye de zararı dokunmayan çaresiz bir teyzeydi.
  • Çalışmadan girdiğim sınavın sonuçlarının açıklanmasını çaresiz ve pişman bir şekilde bekliyorum.
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