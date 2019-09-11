Mynet Trend

Yol bir anda taksiyi yuttu! Çin'de korkunç anlar

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 11.09.2019 14:26 | Son Güncelleme

Çin´de ana caddede çöken yol, taksiyi yuttu. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, taksi sürücüsünün araçtan inerek çöken yoldan kaçtığı görüldü.

Çin'in Yanzhou bölgesindeki Guyuan kentinde çöken yol, bir taksiyi yuttu. Çöken yolun 4 metre derinliğinde olduğu belirtildi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, yeşil bir taksinin çukurda durduğu, taksi sürücüsünün ise araçtan inerek kendini kurtardığı görüldü. Yetkililer, yolun çökmesi sonucu kimsenin zarar görmediğini açıkladı. (DHA)

Koşuya hemen başlamak için ikna edici nedenler!Koşuya hemen başlamak için ikna edici nedenler!
İstanbul'un tarihi meydanında ilginç görüntü! İstanbul'un tarihi meydanında ilginç görüntü!
Gelen vurdu, giden vurdu! Ortalığı karıştıran kazaGelen vurdu, giden vurdu! Ortalığı karıştıran kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin yol kaza

En Çok Okunan Trend Haberler

Gelin adayı Hanife bikinili fotoğrafını paylaştı

Gelin adayı Hanife bikinili fotoğrafını paylaştı

Apple iPhone 11’i tanıttı! İşte fiyatı ve özellikleri

Apple iPhone 11’i tanıttı! İşte fiyatı ve özellikleri

'Eşi beni öpmeye çalıştı'

'Eşi beni öpmeye çalıştı'

ABD ordusu paylaştı! Saatte 10 bin kilometre hız yapıyor!

ABD ordusu paylaştı! Saatte 10 bin kilometre hız yapıyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Burası Afrika değil, Diyarbakır!

Burası Afrika değil, Diyarbakır!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bir asrı devirdi! Bakın uzun yaşam iksiri neymiş

Bir asrı devirdi! Bakın uzun yaşam iksiri neymiş

Gösteri uçuşu sırasında facia! Yere çakıldılar

Gösteri uçuşu sırasında facia! Yere çakıldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'un tarihi meydanında ilginç görüntü!

İstanbul'un tarihi meydanında ilginç görüntü!

D-100'ü savaş alanına çeviren 'makas' kazası kamerada

Gelen vurdu, giden vurdu! Ortalığı karıştıran kaza

Motosiklet sürücüsü ayağıyla otomobil itti

Kazaya böyle davetiye çıkardılar

Romanlar çaldı, Örümcek Adam oynadı!

Romanlar çaldı, Örümcek Adam oynadı!

Servis sürücüsünün darp edilme anı kamerada

Servis sürücüsüne saldırı kamerada

Uludağ’da aç kalan ayı çöpleri karıştırırken görüntülendi

Aç kalan ayı çöpleri böyle karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.