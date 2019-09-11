Yol bir anda taksiyi yuttu! Çin'de korkunç anlar

Çin'in Yanzhou bölgesindeki Guyuan kentinde çöken yol, bir taksiyi yuttu. Çöken yolun 4 metre derinliğinde olduğu belirtildi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, yeşil bir taksinin çukurda durduğu, taksi sürücüsünün ise araçtan inerek kendini kurtardığı görüldü. Yetkililer, yolun çökmesi sonucu kimsenin zarar görmediğini açıkladı. (DHA)
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