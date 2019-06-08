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Yol boyunca canlı yayın yapan şahıslar, bu kadarına da pes dedirtti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 08.06.2019 11:16 | Son Güncelleme

İstanbul’da akan trafikte yol boyunca araçtan kollarını sarkıtarak cep telefonlarıyla görüntü çeken ve canlı yayın yapan şahıslar, bu kadarına da pes artık dedirtti. Diğer yolcuların can güvenliğini hiçe sayarak trafiği tehlikeye düşüren vatandaşlar kameraya yansıdı.

Zeytinburnu’nda üstü açık bir araç içerisinde bulunan vatandaşlar, Kennedy Caddesi’nden Sirkeci Sahili yolu boyunca akan trafikte ellerini aracın dışarısına çıkartarak canlı yayın yaptı.

Araçtan yükselen müziğin ritminde kaptıran şahıslar" bu kadarına da pes artık " dedirtti. Akan trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayan şahısların o anları kameralara yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Zeytinburnu canlı yayın

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