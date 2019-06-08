Yol boyunca canlı yayın yapan şahıslar, bu kadarına da pes dedirtti

Zeytinburnu’nda üstü açık bir araç içerisinde bulunan vatandaşlar, Kennedy Caddesi’nden Sirkeci Sahili yolu boyunca akan trafikte ellerini aracın dışarısına çıkartarak canlı yayın yaptı.
Araçtan yükselen müziğin ritminde kaptıran şahıslar" bu kadarına da pes artık " dedirtti. Akan trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayan şahısların o anları kameralara yansıdı.
(İHA)
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