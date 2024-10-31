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  4. Yol çalışmaları sırasında 1200 yıllık mezarlık bulundu! İçinden çıkanlar paha biçilemez...

Yol çalışmaları sırasında 1200 yıllık mezarlık bulundu! İçinden çıkanlar paha biçilemez...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
31.10.2024 17:34
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İsveç’in Tvaaker köyünde yapılan arkeolojik incelemelerde, yol çalışmaları öncesinde 139 mezardan oluşan bir Viking mezarlığı keşfedildi. Mezarlarda insan ve hayvan kemikleri ile metal aksesuarlar ve seramik kaplar tespit edildi. Kazıların sadece yüzde 6'sının tamamlandığı belirtildi. Bu da önümüzdeki günlerde yeni keşiflerin olabileceği anlamına geliyor.

Yol çalışmaları sırasında 1200 yıllık mezarlık bulundu! İçinden çıkanlar paha biçilemez...

İsveç’in Tvaaker köyünde, yol çalışmaları öncesi yapılan arkeolojik incelemelerde 139 mezardan oluşan Viking mezarlığı keşfedildi. Mezarlarda insan ve hayvan kemikleri ile çeşitli metal ve seramik eserler tespit edildi.

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139 AYRI MEZAR

İsveç Ulusal Tarih Müzeleri'nin yaptığı açıklamaya göre, yol çalışması öncesi bölgeyi incelemek isteyen arkeologlar, gömü alanında 139 ayrı mezar tespit etti. Arkeologlar, metal aksesuarlar, seramik kaplar ve bazı mezarların etrafında tekne şeklinde yerleştirilmiş büyük taşlar buldu.

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VİKİNG ÇAĞI'NDAN GÜNÜMÜZE

Mezarlığın sadece yüzde 6'sının kazıldığı kaydedilirken, bölgedeki kazıların Viking Çağı'nın ticaret ve taşımacılığındaki rolüne ait daha fazla bilgi sağlayacağı düşünülüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Viking İsveç mezar
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