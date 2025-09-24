Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yol çöktü, araç 50 metrelik çukura düştü

Tayland'da bu sabah yolun çökmesi sonucu yaklaşık 50 metre derinliğinde çukur meydana geldi. Bir araç çukura düşerken, çevredeki ev ve dükkanlar tahliye edildi.

Yol çöktü, araç 50 metrelik çukura düştü

Tayland'ın başkenti Bangkok'un Dusit bölgesinde bu sabah yer altı inşaatı devam eden bir yolda çökme meydana geldi.

Yol çöktü, araç 50 metrelik çukura düştü 1

50 METRELİK ÇUKURA DÜŞTÜ

Aralıklarla devam eden toprak kaymaları sonucunda sokakta yaklaşık 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde çukur oluştu, bir araç çukura düştü.

Yol çöktü, araç 50 metrelik çukura düştü 2

Çökmenin meydana geldiği sokakta bulunan hastane ve polis merkezi ile çevredeki bazı ev ve iş yerleri güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Çökme anı çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansırken, çevredeki binalarda bulunanların panik yaşadığı görüldü.

EN AZ BİR YIL SÜRECEK

Tayland Başbakanı ve İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul ile Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt olay yerinde incelemelerde bulundu. Başbakan Anutin yaptığı açıklamada, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu, ancak çökmenin nedeninin ve sorumluların tespit edilmesi yönünde talimat verdiğini belirtti. Anutin ayrıca, olayın yaşandığı bölgeden iki tünel hattı inşaatı geçtiğini ve zorlu onarım sürecinin en az 1 yıl süreceğini ifade etti.

Yol çöktü, araç 50 metrelik çukura düştü 3

Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt ise çökmenin yer altında devam eden metro hattı tünel çalışmaları nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtti. Vali Chadchart, ayrıca son günlerde etkili olan şiddetli yağışların su tahliye hatlarını zayıflatarak çöküşü tetiklemiş olabileceğini aktarırken, kesin nedenin yapılacak incelemelerin ardından netleşeceğini vurguladı. Olayın yaşandığı bölge, güvenlik tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılırken, incelemeler devam ediyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çuvalla getirdi! Damat altın zannetti ama bakın ne çıktıÇuvalla getirdi! Damat altın zannetti ama bakın ne çıktı
Türkiye'nin en büyüklerindi! Kuraklık nedeniyle ikiye bölündüTürkiye'nin en büyüklerindi! Kuraklık nedeniyle ikiye bölündü

Anahtar Kelimeler:
Tayland
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.