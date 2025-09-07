Mynet Trend

Yol isteyen ambulansa sinirlendi! Resmi kurum içinde sıkıştırıp bir minibüs dolusu adam çağırdılar

Akılalmaz olayın adresi Eskişehir oldu. Trafikte kendinden yol isteyen ambulansa sinirlenen bir sürücü bu duruma sinirlenip kilometrelerce ambulansı takip etti. Başhekimliğe sığınan ambulansı gören saldırgan daha sonra yanındakilerle beraber ambulansa saldırdı yetmedi bir de bir minibüs adam çağırdı. Ambulansa vuran saldırganlar gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ufuk Dağ

Eskişehir’de 2 şahsın içinde bulunduğu araç tarafından kilometrelerce kovalanan sağlık ekipleri, Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği’ne sığındı. Kuruma 1 minibüs dolusu, 2 araçla izinsiz giren ve iddiaya göre ambulansa vuran şahıslar alkol testi yapılmadan gözaltına alındı.

Yol isteyen ambulansa sinirlendi! Resmi kurum içinde sıkıştırıp bir minibüs dolusu adam çağırdılar 1

YOL İSTEYEN AMBULANSA SİNİRLENDİLER

Olay, Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi’nde bulunan Mamuca Kavşağı’nda geçmekte olan 26 E 2371 plakalı ambulans, 26 FK 695 plakalı otomobilden yol istedi. Araçtakiler henüz bilinmeyen bir sebeple ambulansa sinirlenip takibe aldı.

Yol isteyen ambulansa sinirlendi! Resmi kurum içinde sıkıştırıp bir minibüs dolusu adam çağırdılar 2

AMBULANSIN PEŞİNİ BIRAKMADI

Hızlı bir şekilde şehir içinde araçtan kaçan sağlık ekipleri, izini çeşitli yollarla kaybettirmeye çalıştı. Birçok kez ters yöne girip, kaza atlatan ambulansın peşini araç, trafik kuralların ihlal ederek ısrarla bırakmadı.

Yol isteyen ambulansa sinirlendi! Resmi kurum içinde sıkıştırıp bir minibüs dolusu adam çağırdılar 3

BAŞHEKİMLİĞE SIĞINAN AMBULANSA SALDIRDILAR

Bahse konu araç, Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği’ne sığınan sağlık ekibinin peşinden devlet kurumuna giriş yaptı. Ambulansa yönelen 2 kişi bağırmaya başladı. Korkudan ambulansın kapılarını kilitleyen 1 erkek 2’si kadın sağlık görevlilerinin iddiasına göre, 2 kişi araca vurmaya başladı. Şahısların kendini kaybetmiş halleri görevlilerce kayda alındı.

Yol isteyen ambulansa sinirlendi! Resmi kurum içinde sıkıştırıp bir minibüs dolusu adam çağırdılar 4

ARDINDAN 1 MİNİBÜS DOLUSU ADAM ÇAĞIRDILAR

Durum polise ihbar edildi. Polis ekiplerinin işlemleri sırasında ise yine iddiaya göre şahısların çağırdığı 1 minibüs dolusu arkadaşı, adeta Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği'ni bastı. Polisin ikazı ile dışarı çıkarılan şahıslar kurumun kapısında nöbet tuttu.

Yol isteyen ambulansa sinirlendi! Resmi kurum içinde sıkıştırıp bir minibüs dolusu adam çağırdılar 5

"ÖZLÜK HAKLARIMA SALDIRI VAR"

Gözaltına alacağını öğrenen şahıs, sağlık ekibinden özür dileyip evine gitmek istese de çabası sonuç vermedi. Ambulansı kovalayan ve trafiği birbirine katan şahıslar, basın mensubunun 'neden yaptın?' sorusuna ise, önce gülerek cevap vermekten kaçtı. Daha sonra ise, "Benim özlük haklarıma saldırı var" diyerek serzenişte bulundu. Şahıslar işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan sağlık ekibi, gördükleri şiddetten dolayı görevlerine devam edemeyeceklerini ifade etti.

Yol isteyen ambulansa sinirlendi! Resmi kurum içinde sıkıştırıp bir minibüs dolusu adam çağırdılar 6

Yol isteyen ambulansa sinirlendi! Resmi kurum içinde sıkıştırıp bir minibüs dolusu adam çağırdılar

