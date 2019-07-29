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Yol kavgası, trafik terörüne dönüştü!

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 29.07.2019 08:42 | Son Güncelleme

İngiltere'deki Newcastle kentinde saat 21.00 sıralarında meydana gelen olay dünyada yankı buldu. 2 kişinin otomobilden inerek bir kadınla tartıştığı görüntülerde, sürücünün başka bir adamı da ezdiği görüldü.

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, kadının tartıştıkları 2 kişinin otomobiline gittiği; topuklu ayakkabısını çıkararak otomobilin ön camına defalarca vurduğu görüldü. Öfkelenen sürücü, otomobiline tekrar binerek otomobilini kaldırıma doğru sürdü, kadına hafifçe çarparak kenara attı ve o sırada kaldırımdan geçen başka bir adama daha çarptı. Kaldırımdaki adamın da öfkelenerek otomobilin kapısını açmaya çalıştığı; sürücünün ise otomobiliyle geri giderek tekrar otomobilinin adamın üzerine sürdüğü ve çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle savrulan adam, trafik levhasının bulunduğu direğe çarptı. Yerel medya, polisin olaya dair inceleme başlattığını duyurdu.


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Anahtar Kelimeler:
ingiltere kavga otomobil

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