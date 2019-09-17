Yol yarışında talihsiz kaza! Bir anda dengesini kaybedince...

Kaza, önceki gün saat 11.00 sıralarında Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi Fatih 1. Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçede düzenlenen 2. Uluslararası Ali Hüryılmaz Yol Yarışları’nda 12-16 yaş arası bisikletli gençlerin yarışı için ilk start verildi. Cadde üzerinde yarışa girişen gençler kıyasıya bir mücadeleye başladı.
AYNI VİRAJDA 2 KAZA BİRDEN YAŞANDI
Bir süre sonra gelen bisikletli gençlerden biri viraja alamayarak kaldırıma çıktı. Kontrolü kaybeden talihsiz genç düşerek hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların yardımına koştuğu genç sağlık ekiplerine teslim edildi. Yarışma devam ettiği esnada aynı yerde ikinci bir kaza daha yaşandı. Hafif yaralı olarak atlatan gençlerin yaşadığı kaza cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)
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