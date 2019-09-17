Mynet Trend

Yol yarışında talihsiz kaza! Bir anda dengesini kaybedince...

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 17.09.2019 09:32 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de düzenlenen 2. Uluslararası Ali Hüryılmaz Yol Yarışları’nda yarışan bisikletli gençlerden biri, virajı döneceği esnada kaldırıma çarparak kaza yaptı. Gencin hafif yaralandığı kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün saat 11.00 sıralarında Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi Fatih 1. Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçede düzenlenen 2. Uluslararası Ali Hüryılmaz Yol Yarışları’nda 12-16 yaş arası bisikletli gençlerin yarışı için ilk start verildi. Cadde üzerinde yarışa girişen gençler kıyasıya bir mücadeleye başladı.

AYNI VİRAJDA 2 KAZA BİRDEN YAŞANDI

Bir süre sonra gelen bisikletli gençlerden biri viraja alamayarak kaldırıma çıktı. Kontrolü kaybeden talihsiz genç düşerek hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların yardımına koştuğu genç sağlık ekiplerine teslim edildi. Yarışma devam ettiği esnada aynı yerde ikinci bir kaza daha yaşandı. Hafif yaralı olarak atlatan gençlerin yaşadığı kaza cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

PARTNERSiz bir de onu makyajsız görün!Siz bir de onu makyajsız görün!
Gözaltına alınmıştı, karar verildiGözaltına alınmıştı, karar verildi
Ünlü gezgine şok saldırı! Görüntüler ortaya çıktıÜnlü gezgine şok saldırı! Görüntüler ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece Ali Hüryılmaz Yol Yarışları

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü oyuncu Çukur'da! Aliço'nun gizemli babası ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Çukur'da! Aliço'nun gizemli babası ortaya çıktı

İkinci Göbeklitepe heyecanı! Tapınak alanları bulundu

İkinci Göbeklitepe heyecanı! Tapınak alanları bulundu

Rüyasında gördü sabahına gerçek çıktı!

Rüyasında gördü sabahına gerçek çıktı!

Eşini dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı! Sorguda söylediği 'pes' dedirtti

Eşini dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı! Sorguda söylediği 'pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rezaletin böylesi! Sokağın ortasında iç çamaşırını indirip...

Rezaletin böylesi! Sokağın ortasında iç çamaşırını indirip...

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Otoyolda şaşkına çeviren görüntü! Bakan bir daha baktı

Otoyolda şaşkına çeviren görüntü! Bakan bir daha baktı

Bir asrı devirdi! Bakın uzun yaşam iksiri neymiş

Bir asrı devirdi! Bakın uzun yaşam iksiri neymiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de köpeğe ve gence taş atan yaşlı adam serbest bırakıldı

Gözaltına alınmıştı, karar verildi

Marmaris'te ünlü gezgin Fatih Koparan'a saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü gezgine şok saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

Tekirdağ'da minareye çıkarak, intihar etmek isteyen kişiyi polis engelledi

Onu görenler şoke oldu!

Türk Yıldızları nefes kesti

İstanbul Boğazı'nda nefes kesen anlar

Köpeğe taş, çocuğa tokat attı!

Eline aldığı taşı köpeğe attığını görünce...

Korkunç! Her şey saniyeler içinde oldu

Korkunç! Her şey saniyeler içinde oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.