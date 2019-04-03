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Yola fırlayan kadını gördü, aniden direksiyonu kırdı, o anlar kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 03.04.2019 18:04 | Son Güncelleme

Bolu'da yola fırlayan kadını fark eden sürücü, son anda çarpmaktan kurtuldu. O anlar servis aracının kamerasına yansıdı.

Bolu'da, okul servisi şoförlüğü yapan Erdal Alural, aniden yola fırlayan kadını fark edip son anda çarpmaktan kurtuldu.

O anlar okul servisinin kamerasına saniye saniye yansırken, bölgede çalışma yapan polis, kadını bulamadı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu kadın servis şoförü

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