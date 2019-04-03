Yola fırlayan kadını gördü, aniden direksiyonu kırdı, o anlar kamerada

Bolu'da, okul servisi şoförlüğü yapan Erdal Alural, aniden yola fırlayan kadını fark edip son anda çarpmaktan kurtuldu.
O anlar okul servisinin kamerasına saniye saniye yansırken, bölgede çalışma yapan polis, kadını bulamadı.
(DHA)
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