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Yolcu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yolcu filmi ne zaman çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 20:09 | Son Güncelleme

Gerilim aksiyon türündeki Yolcu filmi bu akşam Kanal D'de yayınlanıyor. Orjinal ismi The Commuter olan 2018 yapımı Yolcu filminde ünlü oyuncu Liam Nelson başrolde oynuyor. Peki, Yolcu filmi konusu ne, oyuncuları kim? İşte Yolcu filmi ile ilgili bilinmesi gerekenler…

Yolcu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yolcu filmi ne zaman çekildi?

Başrollerinde Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill, Elizabeth McGovern ve Jonathan Bank'in olduğu "Yolcu" filmi Kanal D'de yayınlanıyor. Yönetmenliğini Jaume Collet-Sera’nın yaptığı 2018 yılında vizyona giren yapım bu akşam izleyici ile buluşacak.

YOLCU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Michael McCauley her gün işten eve, evden işe bir hayat yaşayan bir iş adamıdır. Aynı zamanda aile babası olan Michael'ın oldukça sıradan bir hayatı vardır. Ancak eşi ile mutlulukla sürdürdükleri evlilik hayatları bir gün tepetaklak olur. Her gün işe giderken kullandığı trende son durağa gelmeden gizemli bir yabancının kimliğini ortaya çıkarmak zorunda kalır. Bir komplonun içine düştüğünü fark eden Michael, kendisini ve diğer yolcuların hayatını kurtarmak için zamana karşı mücadele etmek zorundadır.

YOLCU FİLMİ OYUNCULARI

Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill, Elizabeth McGovern, Jonathan Bank

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