Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yolcu gemisinde korkunç an! Gözlüklerine ulaşmaya çalıştı, havuzdan aşağıya düştü!

İçerik devam ediyor

Royal Caribbean yolcu gemisinde güneş gözlüklerine ulaşmaya çalışan bir yolcu sonsuzluk havuzunun kenarından düştü. Alt güverteye düşen yolcuya hemen müdahale yapıldı. Sağ kalan yolcuyu görenler ise şaştı kaldı.

360 metre uzunluğunda ve 65 metre genişliğindeki dünyanın en büyük yolcu gemisi olan yolcu gemisinde güneş gözlüklerine ulaşmaya çalışan bir yolcu sonsuzluk havuzundan aşağıya düştü. O dehşet anları ise görüntülendi.

Yolcu gemisinde korkunç an! Gözlüklerine ulaşmaya çalıştı, havuzdan aşağıya düştü! 1

Görüntülerde , Icon of the Seas yolcu gemisinin alt güvertesine düşen bir adamın havuzun bariyerine yaslandığı görülüyor. Kenarda dengesini kaybedince bacaklarını düzeltti ve yere düştü. Instagram'da videoyu paylaşan hesap, mucizevi bir şekilde adamın düşme sırasında herhangi bir yaralanma yaşamadığını belirtti.

Yolcu gemisinde korkunç an! Gözlüklerine ulaşmaya çalıştı, havuzdan aşağıya düştü! 2

SAĞ ÇIKTIĞINA KİMSE İNANAMADI

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, adamın böyle bir düşüşten sağ çıkabileceğine inanamadı. Bir yolcu, "Olaydan sonra odasına kapatıldı ve Miami'ye dönene kadar dışarı çıkmasına izin verilmedi ." dedi.

Royal Caribbean ise şunları söyledi: "Bir misafir, güneş gözlüklerini almak için uzanırken yanlışlıkla havuz oluğuna düştü. Ekibimiz hemen misafire müdahale etti ve neyse ki misafirde herhangi bir yaralanma olmadı."

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
True Detective hayranlarına müjde! 'Untamed' rekor kırıyorTrue Detective hayranlarına müjde! 'Untamed' rekor kırıyor
TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü! Her şey bir anda oldu takipçileri o anları izledi! TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü! Her şey bir anda oldu takipçileri o anları izledi!

Anahtar Kelimeler:
gemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
8.8 büyüklüğünde deprem! İlk tsunami dalgası kıyıya ulaştı

8.8 büyüklüğünde deprem! İlk tsunami dalgası kıyıya ulaştı

Japonya’daki tsunami dalgaları sırasında çok çarpıcı görüntü! Balinalar kıyıya vurdu…

Japonya’daki tsunami dalgaları sırasında çok çarpıcı görüntü! Balinalar kıyıya vurdu…

TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü! Her şey bir anda oldu takipçileri o anları izledi!

TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü! Her şey bir anda oldu takipçileri o anları izledi!

Tatil beldesinde yarı çıplak dolaşmak yasaklandı!

Tatil beldesinde yarı çıplak dolaşmak yasaklandı!

Bu çift, tamamen çıplak barlara gidiyor! "Arabada soyunup giriyoruz..."

Bu çift, tamamen çıplak barlara gidiyor! "Arabada soyunup giriyoruz..."

Çocuk parkındaki heykeller olay oldu! Görenleri korkuttu...

Çocuk parkındaki heykeller olay oldu! Görenleri korkuttu...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.