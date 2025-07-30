Yolcu gemisinde korkunç an! Gözlüklerine ulaşmaya çalıştı, havuzdan aşağıya düştü!

360 metre uzunluğunda ve 65 metre genişliğindeki dünyanın en büyük yolcu gemisi olan yolcu gemisinde güneş gözlüklerine ulaşmaya çalışan bir yolcu sonsuzluk havuzundan aşağıya düştü. O dehşet anları ise görüntülendi.

Görüntülerde , Icon of the Seas yolcu gemisinin alt güvertesine düşen bir adamın havuzun bariyerine yaslandığı görülüyor. Kenarda dengesini kaybedince bacaklarını düzeltti ve yere düştü. Instagram'da videoyu paylaşan hesap, mucizevi bir şekilde adamın düşme sırasında herhangi bir yaralanma yaşamadığını belirtti.

SAĞ ÇIKTIĞINA KİMSE İNANAMADI

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, adamın böyle bir düşüşten sağ çıkabileceğine inanamadı. Bir yolcu, "Olaydan sonra odasına kapatıldı ve Miami'ye dönene kadar dışarı çıkmasına izin verilmedi ." dedi.

Royal Caribbean ise şunları söyledi: "Bir misafir, güneş gözlüklerini almak için uzanırken yanlışlıkla havuz oluğuna düştü. Ekibimiz hemen misafire müdahale etti ve neyse ki misafirde herhangi bir yaralanma olmadı."