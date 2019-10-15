Yolda ani kalp krizi riskine dikkat

Genellikle haberlerde sıkça duyduğumuz “Direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yaptı” haberlerinin de kaynağı olan bu sorun pek çok kişiyi yakından ilgilendiriyor. Memorial Şişli Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sabri Demircan, trafik ve yolculuğun kalp üzerine etkileri hakkında bilgi verdi.

TRAFİK STRESİ KALP HIZINI ARTIRIYOR

Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları yüzde 94 insan kaynaklı olmaktadır. Trafik kazalarını tetikleyebilen ve bunu 30’a katlayan kalp krizinin en temel sebebi, stres, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşamdır. Bunun yanında akmayan trafiğin içinde sıkışıp kalmak günlük yaşantıda kişilerin fiziksel ve ruhsal sağlığı açısından en büyük tehdit unsurunu oluşturmaktadır. Son günlerde özellikle trafikte yaşanan tartışmalar, toplu taşıma yerine araçların tercih edilmesiyle oluşan trafik yoğunluğu kişilerde büyük bir strese sebep olurken; kalp krizini de tetikleyebilmektedir.

Stres bir insanın savunma mekanizmasıdır. Bir insan sinirlendiği zaman ya da başa çıkamayacağını düşündüğü bir durumla karşılaştığında beyin vücuda bazı sinyaller gönderir ve vücut alarm durumuna geçer. Bu durumda kişilerin nefes alış verişi hızlanır, vücut ısısı yükselir, kalbi daha hızlı çarpmaya başlayabilir. Ancak bu durumun abartılması, aşırı öfke durumu, düzensiz ve sağlıksız bir hayatla birleştiğinde sadece ruhsal çöküntüye değil kalp krizi gibi durumlara neden olmaktadır. Araştırmalar, stresin kardiyovasküler hastalık ya da ciddi bir koroner veya serebral olay riskini artırdığını uzun süredir göstermektedir.