Yolda bulup jandarmaya teslim ettikleri çanta, hayatlarını kararttı

Hollanda'dan gelip Türkiye'ye yerleşen, Türk vatandaşı ve Müslüman olup ‘Can’ ismini alan 1997 Avrupa Halter Şampiyonu Can Van Der Meer, Türk eşi Ferdane Van Der Meer (52) ile geçen yıl 26 Şubat'ta, Antalya'dan, bir dönem yaşadıkları Yalova'nın Çınarcık ilçesine akraba ziyaretine geldi. Çift, yazlıklarına giderken yolda bir el çantası buldu. Çantanın içine bakan çift, içerisinde yaklaşık 15 kredi kartının olduğunu gördü. Can Van Der Meer ve eşi, Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek çantayı teslim etti. Jandarmanın karakola çağırdığı çantanın sahibi M.G., 2 bin liranın eksik olduğunu söyleyip, şikayetçi oldu.

Çift olaydan 2-3 saat sonra polis ekipleri tarafından Çınarcık Emniyet Müdürlüğü'ne davet edildi. Emniyete giden çift, şoke oldu. M.G.'nin kendilerinden şikayetçi olduğunu öğrendi.

DAVA İÇİN ANTALYA'DAN GELDİLER

Can Van Der Meer hakkında 'Açık alandan hırsızlık” suçlamasıyla Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması için çift, yaşadıkları Antalya'dan Yalova'ya geldi.