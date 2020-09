Yolda geçen/yolculuk temalı filmler

Yolda geçen bu filmleri mutlaka izlemelisiniz! Hikayesi ile hayran bırakacak...

Yolculuk temalı filmlerde çoğu sahnenin araçlarda geçmesi doğal olarak seyircinin görsel hafızasına araçları kazındırabiliyor. Tabii izleyici sadece araçların tasarımlarından dolayı filmden etkilenmiyor. Aynı zamanda araçların içerisinde gerçekleşen olaylar silsilesi, unutulmaz sahneler de filmin güzelliğini artırıyor. Coğrafyalar arası seyahatlerin beyaz ekrana yansıması içinizdeki gezgin ruhunu canlandırabiliyor. Ehliyeti olmayanlarda kursa yazılma isteği doğuran birçok film sizler için hazırladığımız listede...

5. AWAY WE GO - UZAKLARA GİDELİM (2009) - IMDB: 7.0

İlk çocuklarına kavuşmayı sabırsızlıkla bekleyen Verona ve Burt çifti, çocuklarını yetiştirmek için en uygun bölgeyi bulmak için bir yolculuğa çıkarlar. Ancak bu yolculuk beklenenden daha renkli geçer. Yaşanan aksilikler ve eski dostlarının yardımları yolculuk serüvenlerine güzellik katar. Yolculuk temalı filmler arasında öne çıkan bu yapımı izlemek, kontağı çevirme isteği uyandırabilir.