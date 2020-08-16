Yolda geçen/yolculuk temalı filmler

Yolda geçen bu filmleri mutlaka izlemelisiniz! Hikayesi ile hayran bırakacak... Yolculuk temalı filmlerde çoğu sahnenin araçlarda geçmesi doğal olarak seyircinin görsel hafızasına araçları kazındırabiliyor. Tabii izleyici sadece araçların tasarımlarından dolayı filmden etkilenmiyor. Aynı zamanda araçların içerisinde gerçekleşen olaylar silsilesi, unutulmaz sahneler de filmin güzelliğini artırıyor. Coğrafyalar arası seyahatlerin beyaz ekrana yansıması içinizdeki gezgin ruhunu canlandırabiliyor. Ehliyeti olmayanlarda kursa yazılma isteği doğuran birçok film sizler için hazırladığımız listede... 5. AWAY WE GO - UZAKLARA GİDELİM (2009) - IMDB: 7.0 İlk çocuklarına kavuşmayı sabırsızlıkla bekleyen Verona ve Burt çifti, çocuklarını yetiştirmek için en uygun bölgeyi bulmak için bir yolculuğa çıkarlar. Ancak bu yolculuk beklenenden daha renkli geçer. Yaşanan aksilikler ve eski dostlarının yardımları yolculuk serüvenlerine güzellik katar. Yolculuk temalı filmler arasında öne çıkan bu yapımı izlemek, kontağı çevirme isteği uyandırabilir.

4. EVERYTHING IS ILLUMINATED - HER ŞEY AYDINLANDI (2005) - IMDB: 7.4 Genç koleksiyoner Jonathan, ailesi için önemli olan her şeyi koleksiyonuna ekliyor. Jonathan, İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler'in elinden dedesini kurtaran kadını bulmak için Ukrayna'ya yol alır. Kendisini kör zanneden dedesi, rehberlik eden Ukraynalı ve köpekleri ile ilginç bir yolculuğa çıkan Jonathan'ın başına gelenler izlenebilir bir film ortaya çıkarmış. 3. LOST IN TRANSLATION - BİR KONUŞABİLSE (2003) - IMDB: 7.7 Scarlett Johansson ve Bill Murray gibi isimlerin rol aldığı Lost in Translation filmi, farklı sebeplerden Japonya'ya gelen iki kişinin dostluğunu anlatıyor. Yabancı oldukları bu kültür karşısında ne yapacaklarını şaşıran ikili, Tokyo'yu keşfetmeye başlarlar. Karşılaştıkları görüntüler onlara farklı yaşamların var olabileceğini gösterir ve içsel bir düşünce harbine sebebiyet verir. 2. LITTLE MISS SUNSHINE - KÜÇÜK GÜN IŞIĞIM (2007) - IMDB: 7.8 Şahsına münhasır kişiliklere sahip Hoover ailesi, denemekten asla vazgeçmeyen bir yapıya sahiptir. Ailenin küçük, tatlı ve şişman kızı Olive ülkenin diğer ucundaki güzellik yarışmasına katılmak ister. Eski bir minibüs ile yolculuğa çıkan aile, birbirlerine daha çok bağlanmalarına neden olacak olaylar yaşar. Komedi ve dramı bir arada bulunduran bu filmi kesinlikle izlemelisiniz.