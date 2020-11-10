Yolda gören dönüp bir daha bakıyor! Yurt dışından bile müşterileri var

Başarısız bir iş hayatının ardından aylarca işsiz kalan Nihat Oğuz, 2 yıl önce motosiklet üzerinde nohut dürümü satmaya başladığını ifade etti. Gaziantep’in her mahallesine giderek nohut dürümü satan Oğuz, renkli kıyafetleriyle ve kendisine has üslubuyla kısa sürede sosyal medyada fenomen oldu. 'Nohutçu Niko' olarak tanınan Nihat Oğuz, ünlü şef Nusret Gökçe ile tanışmak istediğini ve nohut dürümüne Nusret’in kendine has tarzıyla tuz atmasını istiyor.

'BU İŞ PATLADI GİTTİ'

Başarısız bir iş hayatının ardından motor üstünde nohut satmaya başladığını belirten Nihat Oğuz, “Daha önce iş yerim vardı iflas ettim. Birkaç yerde işçilik yaptım. Kardeşimin yanında çalıştım. Daha sonra motor üzerinde nohut dürümü satmaya karar verdim. Bu işi zaten 5-6 yıldır düşünüyordum. Aklıma gelen bir işti. Kendi kendime neden olmasın dedim. Daha sonra bu işi yapmam lazım ben bu işi yaparsam Gaziantep’i sallarım dedim çünkü el lezzetime güveniyordum. Allah’ın izniyle motor üstünde nohut dürümü satmaya başladım. Bu işin tutacağını düşünüyordum fakat bu iş tutmadı ki patladı gitti maşallah” dedi.