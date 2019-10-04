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Yolun karşısına geçmek isteyen küçük kıza araba çarptı, havada taklalar attı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 04.10.2019 12:00 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Onikişubat Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobil seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Zuhal N.Y.’ye (8) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kız çocuğu havada takla attıktan sonra yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra yaralı çocuk hastaneye kaldırdı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen küçük kızın tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"BU YOLA ÖNLEM ALINMAZSA YOLU TRAFİĞE KAPATACAĞIZ"

Öte yandan, trafik kazasının meydana geldiği yolda her zaman kaza olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, önlemlerin artırılmasını istedi.

Önlem alınmaması halinde yolu trafiğe kapatacaklarını söyleyen Karacaoğlan Mahalle Muhtarı Durdu Karapalta, “Burada bir hafta içinde iki trafik kazası oldu. Biz yetkililerden burası için hız kesici veya kasis gibi bir talebimiz var. Bu konuşmalarımızı dikkate almazlarsa bir hafta içinde bu yolu biz vatandaşlarla kapatacağız” dedi.
Mevlana Mahalle Muhtarı Cuma Yalçın ise, "Yetkililerden rica ediyoruz. Burada vatandaşlar ve iş yerleri sahipleri ciddi mağduriyet içindeler. Karacaoğlan ve Mevlana mahallesinin ortak noktası olan bu yol için kasis, üst geçit veya başka bir önlem alınmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş kaza

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