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Yonca Evcimik ev halini paylaştı

17.02.2021 14:52 | Son Güncelleme:
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Yonca Evcimik ev halini paylaştı

Yonca Evcimik, ev halini takipçileriyle paylaştı. Evcimik’in bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Söylediği şarkılarla ve sahne danslarıyla bir döneme damga vuran Yonca Evcimik, bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisini Bodrum’da bulunan evinde geçiriyor. Sıklıkla sosyal medya sayfasından özel hayatına dair paylaşımlarda bulunan Yonca Evcimik, bunlara bir yenisini daha ekledi.
Evcimik, Instagram sayfasından doğal bir fotoğraf paylaşarak “Ev hali” notunu düştü.

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Yonca Evcimik geçtiğimiz günlerde ise 17 derece hava sıcaklığında denize girdiğini anların fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

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