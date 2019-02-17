Yonca Evcimik ile Cenk Torun yıllar sonra aynı pozu verdi

Bir döneme damga vuran Çılgın Bediş'in yıldızları Yonca Evcimik ile Cenk Torun yıllar sonra buluştu.
23 yıl sonra aynı pozu veren ikili o fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Evcimik fotoğrafın altına "fark yok gibi" notunu düştü.
1996 ve 1997 yılları ile 2001 yılında 3 sezon boyunca ekranda kalan Çılgın Bediş dizisi, o döneme damga vuran yapımlardan birisi olmuştu.
'Çiçek emojisiyle koltuk altı sansürlemiş...'
Türkiye semalarında görüldü! Kentte herkes aynı soruyu sordu
AVM savaş alanına döndü: Yaralılar var
İYİ Parti'li Başkan adayı otelinin yıkılmaması için yolu kapattı
Bakanlık yasaklamıştı! Tanesi bin liradan satıldığı ortaya çıktı
'Benim nasıl aklıma gelmedi' dedirtecek inanılmaz fikirler
Çok nadir görülüyor! Bebeğin göbeğinden dışkı geldi
Kadıköy'de dehşete düşüren görüntü!
Gözlerinizin sizi yanılttığı hissine kapıldınız mı? Bakın bakalım bu fotoğraflarda gözleriniz sizi yanıltacak mı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum