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Yonca Evcimik ile Cenk Torun yıllar sonra aynı pozu verdi

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 17.02.2019 15:56 | Son Güncelleme

Çılgın Bediş'in yıldızları Yonca Evcimik ile Cenk Torun paylaştıkları o pozla Instagram'ı salladı. İki eski dost bir araya geldi ve akıllara kazınan o pozu tekrar verdi.

Yonca Evcimik ile Cenk Torun yıllar sonra aynı pozu verdi

Bir döneme damga vuran Çılgın Bediş'in yıldızları Yonca Evcimik ile Cenk Torun yıllar sonra buluştu.

23 yıl sonra aynı pozu veren ikili o fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Evcimik fotoğrafın altına "fark yok gibi" notunu düştü.

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1996 ve 1997 yılları ile 2001 yılında 3 sezon boyunca ekranda kalan Çılgın Bediş dizisi, o döneme damga vuran yapımlardan birisi olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Yonca Evcimik Cenk Torun

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