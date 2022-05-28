Yonca Evcimik; Şarkılar Bizi Söyler programında hayranlarının sevdiği şarkıları seslendirecek. Şarkılar Bizi Söyler programının konsepti '90'lardan Günümüze' olarak belirlendi. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun’un sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'in diğer konukları ise Yeşim Salkım, Metin Özülkü, Ferda Anıl Yarkın. Peki Yonca Evcimik kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Yonca Evcimik nereli ve kaç yaşında, hiç evlendi mi? Ünlü şarkıcıının hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...



YONCA EVCİMİK KİMDİR?

Yonca Evcimik, 16 Eylül 1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Yonca Evcimik, şarkıcı, dansçı, oyuncu, yapımcı ve sunucudur. Çocuk tiyatrosu ile sanat kariyerine başlayan Yonca Evcimik, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü'nden mezun oldu. 1978 ile 1990 yılları arasında müzikallerde dans etti ve şarkı söyledi. Yarıca tiyatrolarda da rol aldı. 1979-84 arasında Şan Tiyatro, 1985-88 arasında Devekuşu Kabere’de pek çok tiyatro oyununda rol aldı. 1991 yılında ilk albümü çıkardı ve büyük başarı elde etti. Bunu Kendine Gel (1993), Yonca Evcimik '94 (1994), I'm Hot For You (1995), Günaha Davet (1998), Herkes Baksın Dalgasına (2001), 15. (2014) albümleri takip etti. Bunun dışında Çeşitli dizi ve filmlerde de rol almıştır.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU YONCA EVCİMİK NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yonca Evcimik, İstanbullu ve 59 yaşındadır.

Yonca Evcimik'in çıkardığı albümler ise şu şekildedir:

1991 - Abone

1992 - Kendine Gel

1994 - Yonca Evcimik '94

1995 - I'm Hot For You

1998 - Günaha Davet

2001 - Herkes Baksın Dalgasına

2008 - Şöhret - İbret Öyküsü

2014 - 15.

Yonca Evcimik'in tekli ve EP'leri:

1994 - 8.15 Vapuru

1995 - I'm Hot For You

1997 - Yaşasın Kötülük

2004 - Aşka Hazır (EP)

2005 - Oldu Gözlerim Doldu

2008 - Şöhret (EP, PopKorn & Uğur Yıldıran U.UR)

2010 - Tweetine Bandım

2011 - Seni Hâlâ Seviyorum

2012 - Yallah Sevgilim

2016 - Aha!

2017 - Kendine Gel (feat. İrem Derici & Gökçe)

2017 - Ortaya Karışık (EP)

2020 - Ayıp Şeyler

YONCA EVCİMİK HİÇ EVLENDİ Mİ?

Yonca Evcimik, 23 Ocak 1994 tarihinde Harun Özakıncı ile evlendi. Yonca Evcimik ve Harun Özakıncı, 4 yılın sonunda 22 Ocak 1998 tarihinde boşandı.

