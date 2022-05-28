Yonca Evcimik; Şarkılar Bizi Söyler programında hayranlarının sevdiği şarkıları seslendirecek. Şarkılar Bizi Söyler programının konsepti '90'lardan Günümüze' olarak belirlendi. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun’un sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'in diğer konukları ise Yeşim Salkım, Metin Özülkü, Ferda Anıl Yarkın. Peki Yonca Evcimik kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Yonca Evcimik nereli ve kaç yaşında, hiç evlendi mi? Ünlü şarkıcıının hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...
Yonca Evcimik, 16 Eylül 1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Yonca Evcimik, şarkıcı, dansçı, oyuncu, yapımcı ve sunucudur. Çocuk tiyatrosu ile sanat kariyerine başlayan Yonca Evcimik, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü'nden mezun oldu. 1978 ile 1990 yılları arasında müzikallerde dans etti ve şarkı söyledi. Yarıca tiyatrolarda da rol aldı. 1979-84 arasında Şan Tiyatro, 1985-88 arasında Devekuşu Kabere’de pek çok tiyatro oyununda rol aldı. 1991 yılında ilk albümü çıkardı ve büyük başarı elde etti. Bunu Kendine Gel (1993), Yonca Evcimik '94 (1994), I'm Hot For You (1995), Günaha Davet (1998), Herkes Baksın Dalgasına (2001), 15. (2014) albümleri takip etti. Bunun dışında Çeşitli dizi ve filmlerde de rol almıştır.
Yonca Evcimik, İstanbullu ve 59 yaşındadır.
Yonca Evcimik'in çıkardığı albümler ise şu şekildedir:
1991 - Abone
1992 - Kendine Gel
1994 - Yonca Evcimik '94
1995 - I'm Hot For You
1998 - Günaha Davet
2001 - Herkes Baksın Dalgasına
2008 - Şöhret - İbret Öyküsü
2014 - 15.
Yonca Evcimik'in tekli ve EP'leri:
1994 - 8.15 Vapuru
1995 - I'm Hot For You
1997 - Yaşasın Kötülük
2004 - Aşka Hazır (EP)
2005 - Oldu Gözlerim Doldu
2008 - Şöhret (EP, PopKorn & Uğur Yıldıran U.UR)
2010 - Tweetine Bandım
2011 - Seni Hâlâ Seviyorum
2012 - Yallah Sevgilim
2016 - Aha!
2017 - Kendine Gel (feat. İrem Derici & Gökçe)
2017 - Ortaya Karışık (EP)
2020 - Ayıp Şeyler
Yonca Evcimik, 23 Ocak 1994 tarihinde Harun Özakıncı ile evlendi. Yonca Evcimik ve Harun Özakıncı, 4 yılın sonunda 22 Ocak 1998 tarihinde boşandı.
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