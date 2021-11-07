Yonca Evcimik'ten bikinili pozlar: Bodrum'da yaz bitmez!

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, fit görüntüsüyle adeta yıllara meydan okuyor. 90'lara damga vuran Evcimik, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz aylarda 58 yaşına giren ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabı Instagram'dan bikinili pozlarını paylaştı. Evcimik, kış mevsimine az bir süre kalmasına rağmen havaların bir türlü soğumamasını fırsat bildi ve denize girdi.

Evcimik, sosyal medyada hesabından "An itibarıyla Bodrum Evcimik Cumhuriyeti'nde durum budur. Burada yaz bitmez. Ben birazdan denize" notunu düşerek bikinlili pozlarını paylaştı.





