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Yonca Evcimik yıllara meydan okuyor! Bikinili ve mayolu pozlarını paylaştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 21:01 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik bikinili ve mayolu pozlarını Instagram'dan paylaştı. 56 yaşındaki Evcimik, kusursuz fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı.

Yonca Evcimik yıllara meydan okuyor! Bikinili ve mayolu pozlarını paylaştı!

56 yaşındaki Yonca Evcimik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı.

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2016 yılında bir dergi için verdiği havuz başı pozlarını takipçileriyle paylaşan Yonca Evcimik, kusursuz fiziğiyle dikkatleri çekti.

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Evcimik bikinili bir fotoğrafını ise "Yeni gelene kadar 2016’dan yazlık bir kare" notuyla paylaştı.

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Yonca Evcimik’in bir takipçisi bu karelere “Hangi birinize bakayım, şaşırdım” yorumunu yaptı.

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Şarkılarıyla 90’lı yıllara damga vuran şarkıcı, geçtiğimiz yıl da karın gerdirme operasyonu yaptırmıştı.

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