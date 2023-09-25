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Yöneticilerle ilk görüşme gerçekleşti! Fatih Terim eski takımına geri dönüyor

25.09.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile yollarını ayırdığı tarihten bu yana herhangi bir takımı çalıştırmayan ve sahalardan uzak olan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve Sarı-Kırmızılılar ile 10 Ocak 2022'de yollarını ayırmasından bu yana herhangi bir takımı çalıştırmayan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim için sürpriz bir gelişme yaşandı.

ESKİ TAKIMINA DÖNÜYOR

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Uzun süredir sahalardan uzak olan ve sık sık dinlendiğini dile getiren 70 yaşındaki antrenör için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sabah'ın haberine göre; eski takımı Fiorentina'nın Terim ile ilgilendiği öğrenilirken, Terim ve Fiorentina yöneticilerinin temasta olduğu belirtildi.

DAHA ÖNCE DE ÇALIŞTIRMIŞTI

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Galatasaray'ı 2000 yılında UEFA Kupası şampiyonluğuna taşıyan Fatih Terim, daha sonra kendisine İtalya'dan gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı. Birçok takımın listesinde olan Türk hoca, Fioretina'nın başına geçerek ilk kez yurt dışı tecrübesi yaşadı. Burada oynattığı futbolla adından söz ettiren Terim, yöneticilerle yaşanan anlaşmazlıklar sonrası görevden ayrıldı.

YERİNE MANCINI GELMİŞTİ

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Yaşanan tartışma sonrası takımın başına getirilen Roberto Mancini, takımı İtalya Kupası'nda finale çıkaran Terim'in yerine maça çıkarak şampiyonluk yaşamıştı. Taraftarlar Parma'ya karşı alınan kupa da Terim'in de emeğinin olduğu pankartlar hazırlatarak Türk hocaya olan vefasını göstermişti.

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