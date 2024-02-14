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Yönetim Aboubakar'ı gözden çıkardı, kararını verdi! Eski Beşiktaşlı'nın yanına gidiyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.02.2024 07:55 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta bu sezon istenilen performansı veremeyen ve Fenerbahçe mücadelesinin ardından kadro dışı kalan Aboubakar için transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken, sürpriz bir teklif aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve geleceği belirsizliğini koruyan Vincent Aboubakar için ayrılık ihtimali güçlenirken Siyah-Beyazlı ekibin yıldız futbolcu için bonservis beklentisi de ortaya çıktı.

Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından kadro dışı bırakılan Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkarken, Süper Lig'de 4 gol, Avrupa'da ise 7 gol kaydetti. Ayrıca 3 asist yapma başarısı gösterdi.

ABD'DEN TEKLİF

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Geleceği hakkındaki belirsizlik süren golcü oyuncu için Fransız basınında çıkan haberlere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin Major Lig ekibi LA Galaxy, Aboubakar'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Afrika Uluslar Kupası sonrasında İstanbul'a dönen Kamerunlu futbolcunun kadro dışı kararı kaldırılırken, Aboubakar'a, LA Galaxy'den 1,5 yıllık bir sözleşme teklif edildiği öğrenildi.

RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR

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Ancak Beşiktaş Kulübü, 32 yaşındaki futbolcunun ayrılığına ancak 5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında onay vereceğini yönünde karar aldı. Bu nedenle, LA Galaxy'den resmi bir teklifin beklendiği belirtiliyor.

SAKATLIĞINI ATLATTI

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Sakatlığı bulunan Aboubakar, tedavisinin ardından sahada bireysel çalışmalara başladı. Tecrübeli oyuncunun, sakatlık sürecinden erken dönmesi dikkat çekti. Beşiktaş Kulübü, Aboubakar'ın Afrika Uluslar Kupası dönüşü adale sakatlığı yaşadığını açıklamıştı.

ESKİ BEŞİKTAŞLI'NIN YANINA GİDİYOR

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Bu transferin gerçekleşmesi halinde Aboubakar, eski bir Beşiktaşlı olan Tyler Boyd ile birlikte top koşturacak.

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