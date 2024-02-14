Yönetim Aboubakar'ı gözden çıkardı, kararını verdi! Eski Beşiktaşlı'nın yanına gidiyor

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve geleceği belirsizliğini koruyan Vincent Aboubakar için ayrılık ihtimali güçlenirken Siyah-Beyazlı ekibin yıldız futbolcu için bonservis beklentisi de ortaya çıktı.
Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından kadro dışı bırakılan Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkarken, Süper Lig'de 4 gol, Avrupa'da ise 7 gol kaydetti. Ayrıca 3 asist yapma başarısı gösterdi.
Geleceği hakkındaki belirsizlik süren golcü oyuncu için Fransız basınında çıkan haberlere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin Major Lig ekibi LA Galaxy, Aboubakar'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Afrika Uluslar Kupası sonrasında İstanbul'a dönen Kamerunlu futbolcunun kadro dışı kararı kaldırılırken, Aboubakar'a, LA Galaxy'den 1,5 yıllık bir sözleşme teklif edildiği öğrenildi.
Ancak Beşiktaş Kulübü, 32 yaşındaki futbolcunun ayrılığına ancak 5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında onay vereceğini yönünde karar aldı. Bu nedenle, LA Galaxy'den resmi bir teklifin beklendiği belirtiliyor.
Sakatlığı bulunan Aboubakar, tedavisinin ardından sahada bireysel çalışmalara başladı. Tecrübeli oyuncunun, sakatlık sürecinden erken dönmesi dikkat çekti. Beşiktaş Kulübü, Aboubakar'ın Afrika Uluslar Kupası dönüşü adale sakatlığı yaşadığını açıklamıştı.
Bu transferin gerçekleşmesi halinde Aboubakar, eski bir Beşiktaşlı olan Tyler Boyd ile birlikte top koşturacak.