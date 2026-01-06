Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yönetmen Bela Tarr hayatını kaybetti

MACAR yönetmen Bela Tarr, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Yönetmen Bela Tarr hayatını kaybetti

‘Karhozat’, ‘Torino Atı’, ‘Londra'daki Adam’, ‘Karanlık Armoniler’ ve ‘Şeytanın Tangosu’ gibi filmleriyle tanınan Macar asıllı yönetmen Bela Tarr, yaşamını yitirdi. Avrupa Film Akademisi'nin yayınladığı yazılı açıklamada, Tarr’ın ölümünden önceki süreçte uzun ve ciddi bir hastalık geçirdiği bildirildi. Açıklamada Tarr'ın seçkin bir yönetmen olmasının yanı sıra ‘güçlü ve politik duruşa sahip bir entelektüel’ olduğu da belirtildi. Tarr'ın ailesinin bu zor dönemde basın ile kamuoyundan anlayış beklediği ve rahatsız edilmek istemedikleri kaydedildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildiMayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
Osmanlı döneminden! Apartman bahçesinde kaldı!Osmanlı döneminden! Apartman bahçesinde kaldı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Yönetmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Uzman isimden akaryakıt açıklaması: 'Pompaya yansır'

Uzman isimden akaryakıt açıklaması: 'Pompaya yansır'

'Hazırlığı yapılıyor' En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam verdi

'Hazırlığı yapılıyor' En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.