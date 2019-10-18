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Yönetmen doğruladı: Örümcek-Adam ve Venom'u bir araya getirecek film geliyor

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SİNEMA TV  | 18.10.2019 12:38 | Son Güncelleme

Venom: Zehirli Öfke'nin (Venom) yönetmeni Ruben Fleischer, Örümcek-Adam ve Venom'u bir araya getirecek ortak filmin yakın zamanda çekileceğini doğruladı.

Yönetmen doğruladı: Örümcek-Adam ve Venom'u bir araya getirecek film geliyor

Venom’un yönetmeni Ruben Fleischer, verdiği bir röportajda uzun zamandır beklenen Örümcek-Adam ve Venom’un bir araya geldiği ortak filmin müjdesini verdi.

Örümcek-Adam karakterinin yayın haklarının kısmen Disney'in elinde olduğu için filmin çekilemediğini söyleyen yönetmen, karakterin tüm hakları kısa bir süreliğine Sony'nin elinde olacağı için ortak filmin çekilebileceğini ifade etti.

Yönetmen Fleischer sözlerini şöyle sürdürdü:

Nihayetinde, işin sonu bu olacak. Ve bu heyecan verici bir şey çünkü (ilk film için) Venom'un kökenini değiştirdik. Çizgi romanda, Örümcek-Adam'dan evrimleşmişti ancak Marvel-Sony olayı yüzünden bunu yapamazdık. Bence olayların gittiği yön ve görmenin heyecan verici olacağı şey birbirleriyle gerçek anlamda karşı karşıya geldikleri an olacak.

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Ağustosta Örümcek-Adam'ın, Marvel Sinematik Evreni ve kendi filmleri arasında geçiş yapmasına izin verecek Sony-Disney anlaşması bozulmuştu.

Nihayetinde iki şirket yeni bir anlaşma yaptı ve Marvel Sinematik Evreni'nden karakterleri ve hikayeleri içerebilecek bir Örümcek-Adam filmine daha izin çıkmış oldu.

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Venom: Zehirli Öfke Venom Venom 2 Ruben Fleischer Örümcek Adam

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