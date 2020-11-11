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Yönetmen Ömer Sorak'tan 7. Koğuştaki Mucize filminin Oscar adaylığına tepki!

11.11.2020 02:30 | Son Güncelleme:
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Yönetmen Ömer Sorak'tan 7. Koğuştaki Mucize filminin Oscar adaylığına tepki!

Ünlü yönetmen Ömer Faruk Sorak, 7. Koğuştaki Mucize filminin Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı olmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sorak, "Kore filminden uyarlama bir filmle Oscar'da en iyi yabancı film ödülü alma sevdasında Türk sineması" ifadesini kullandı.

Birçok filme imza atan ünlü yönetmen Ömer Faruk Sorak, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 7. Koğuştaki Mucize filminin 93’üncü Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film Dalı’nda Türkiye adayı seçilmesini eleştirdi.

Ömer Faruk Sorak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"11 yabancıyla Avrupa'da başarı kovalayan Türk futbolu, 5 yabancıyla şampiyon olunca böbürlenen Türk basketbolu, Kore dizilerini devşirip reyting alınca ilerlediğini zanneden Türk televizyonculuğu, Koreliler satın alınca büyüyen Türk sinema ve işletmeciliği ve şimdi de Kore filminden uyarlama bir filmle Oscar'da en iyi yabancı film ödülü alma sevdasında Türk sineması...

Türkiye'nin Oscar adayı '7. Koğuştaki Mucize'Türkiye'nin Oscar adayı '7. Koğuştaki Mucize'

Bu seçimi yapan, mesleğinde yetkin, kariyerinde seçkin jürinin saygıdeğer üyeleri... Mevcut kararınızla özgün bir Türk sineması yaratma yolundaki üstün çabalarınızı ayakta alkışlıyor, hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum..."

omer

  1. Koğuştaki Mucize filmi, 2013 tarihli Güney Kore filmi Miracle in Cell No. 7'den uyarlandı.

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