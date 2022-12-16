Yöntem eş anlamlısı nedir? Yöntem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk Dil Kurumu, Türkçe kökenli olan yöntem kelimesi için isim türünde iki farklı tanım yapar. Bu tanımlara göre yöntem belli bir amaca erişebilmek için takip edilen usul, politika, sistem ya da prosedür demektir. Bir diğer anlamına göre ise yöntem kelimesi bilimde belli bir sonuca erişebilmek için bir plan doğrultusunda izlenen yol anlamına gelir. Kelimelerin farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamda ve birleşik türde kelimeler ürettiği durumlar vardır. Yöntem kelimesiyle oluşturulan "sarmal yöntem", "beyin çizelgesi yöntemi", "çalışma yöntemi", "bulgusal yöntem" gibi birleşik kelimeler örnek verilebilir.

Yöntem kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yöntem kelimesinin birden fazla anlamı bulunur ve bu sebeple yöntem eş anlamlısı kelimeler de birden fazladır. Yöntem kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şunlardır:

Erkân

Formül

Metot

Muamele

Prosedür

Racon

Seçenek

Sistem

Teknik

Usul

Yol

Yöntem kelimesinin eş anlamı olan bu kelimeler cümle içinde yöntem kelimesinin yerine de kullanılabilen kelimelerdir. Cümle içinde hangi anlamı ile kullanılıyorsa bu anlam doğrultusunda bir eş anlamlı kelime seçilmelidir.

Yöntemin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede bir kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Bu tür durumlarda kelimenin hangi anlamı ile kullanıldığını anlayabilmek için o kelimenin yer aldığı cümlenin bütününe bakılır. Yöntemin eş anlamlısı olan kelimelerle bazı örnek cümleler şunlardır: