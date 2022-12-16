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Yöntem eş anlamlısı nedir? Yöntem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

16.12.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en geniş kelime hazinesine sahip olan dillerinden biri de Türkçedir. Bu zenginlik sayesinde Türkçede eş anlamlılık durumu da görülür. Aynı anlama gelebilen farklı kelimelerin olması, yani kelimelerin eş anlamlı karşılıkları da kelimelerin anlamlarına bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir. Yöntem kelimesi de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Birden fazla anlamı ve eş anlamlı karşılığı olan yöntem kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nedir?

Yöntem eş anlamlısı nedir? Yöntem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk Dil Kurumu, Türkçe kökenli olan yöntem kelimesi için isim türünde iki farklı tanım yapar. Bu tanımlara göre yöntem belli bir amaca erişebilmek için takip edilen usul, politika, sistem ya da prosedür demektir. Bir diğer anlamına göre ise yöntem kelimesi bilimde belli bir sonuca erişebilmek için bir plan doğrultusunda izlenen yol anlamına gelir. Kelimelerin farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamda ve birleşik türde kelimeler ürettiği durumlar vardır. Yöntem kelimesiyle oluşturulan "sarmal yöntem", "beyin çizelgesi yöntemi", "çalışma yöntemi", "bulgusal yöntem" gibi birleşik kelimeler örnek verilebilir.

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Yöntem kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yöntem kelimesinin birden fazla anlamı bulunur ve bu sebeple yöntem eş anlamlısı kelimeler de birden fazladır. Yöntem kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şunlardır:

  • Erkân
  • Formül
  • Metot
  • Muamele
  • Prosedür
  • Racon
  • Seçenek
  • Sistem
  • Teknik
  • Usul
  • Yol

Yöntem kelimesinin eş anlamı olan bu kelimeler cümle içinde yöntem kelimesinin yerine de kullanılabilen kelimelerdir. Cümle içinde hangi anlamı ile kullanılıyorsa bu anlam doğrultusunda bir eş anlamlı kelime seçilmelidir.

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Yöntemin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede bir kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Bu tür durumlarda kelimenin hangi anlamı ile kullanıldığını anlayabilmek için o kelimenin yer aldığı cümlenin bütününe bakılır. Yöntemin eş anlamlısı olan kelimelerle bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Bu problemi çözmeden önce kullanacağımız tekniği doğru belirlemek için çalışma yapmamız gerekiyor.
  • Bence bu prosedürü takip ederek doğru sonuca ulaşabiliriz.
  • Her işin doğru bir yolu vardır elbet.
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