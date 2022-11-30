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Vücut eş anlamlısı nedir? Vücudun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

27.11.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücut sözcüğü yaygın olarak kullanılan kelimeler arasındadır. Neredeyse tüm kelimelerin olduğu gibi vücut kelimesinin de eş anlamlısı bulunur. Eş anlamlı kelimeler birbiriyle aynı anlamı ifade eden farklı kelimeler olarak tanımlanır. Cümle içerisinde anlam akışına göre kelimelerin eş anlamlıları tercih edilebilir. Vücut eş anlamlısı kelimeler de cümle içerisinde vücut kelimesinin yerine tercih edilebilen kelimelerdir. Peki, vücut eş anlamlısı nedir?

Vücut eş anlamlısı nedir? Vücudun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türk dili geçmişten günümüze değişiklikler göstererek gelmiştir. Farklı kökenlerden gelen kelimelerin de yer aldığı dilimizde pek çok sözcüğün kökeni Arapça ve Farsçadan geldiği görülür. Dilimize Arapçadan geçen bir sözcük de vücuttur. Arapçada "varoluş, mevcudiyet" anlamlarında kullanılan "vucūd" kelimesinden alıntıdır. Vücut kelimesinin anlamları günümüzde de benzerdir:

  • İnsan veya hayvan gövdesi
  • Var olma, varlık
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Vücut kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Birbiri ile aynı anlama gelen kelimeler anlamdaş olarak adlandırılır. Kelime dağarcığını genişletmek, sözcüklerin anlamlarını ve cümlede kullanımlarını anlamak için eş anlamlı kelimeler oldukça yardımcıdır. Dilimize Arapçadan geçmiş olan vücut kelimesinin sözlük anlamı insan ya da hayvan gövdesi, bedeni olarak belirlenmiştir. Ayrıca vücut kelimesi geçmişte "var olma, varlık" anlamlarında da kullanılmıştır. Vücut kelimesinin eş anlamı olan kelime de bu anlamları karşılar. Cümle içinde vücut yerine vücut eş anlamlısı kelimeler kullanılarak çeşitli cümleler oluşturulabilir. Vücudun eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Beden
  • Cisim
  • Eğin
  • Ten
  • Üst
  • Üzeri

Vücut kelimesinin eş anlamı olarak en sık kullanılan kelime beden kelimesidir. Diğer eş anlamlı kelimeler beden kelimesi kadar çok sık tercih edilen kelimeler değildir.

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Vücudun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerin doğru yerde kullanımı anlam akışı için oldukça önemlidir. Örnek cümleler ile eş anlamlı kelimeler kolaylıkla anlaşılabilir. Vücut ile eş anlamlı olan kelimelere örnek cümleler şu şekildedir:

  • İnsan bedeninin gizemi çözülemiyor.
  • Ağacın sansız cismine sarılıp öylece kaldı.
  • Giydiği kıyafetler eğninde emanet gibi duruyordu.
  • Geceleri hava esmeye başlayınca üzerine yorgan örttük.
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