Vücut eş anlamlısı nedir? Vücudun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türk dili geçmişten günümüze değişiklikler göstererek gelmiştir. Farklı kökenlerden gelen kelimelerin de yer aldığı dilimizde pek çok sözcüğün kökeni Arapça ve Farsçadan geldiği görülür. Dilimize Arapçadan geçen bir sözcük de vücuttur. Arapçada "varoluş, mevcudiyet" anlamlarında kullanılan "vucūd" kelimesinden alıntıdır. Vücut kelimesinin anlamları günümüzde de benzerdir:

İnsan veya hayvan gövdesi

Var olma, varlık

Vücut kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Birbiri ile aynı anlama gelen kelimeler anlamdaş olarak adlandırılır. Kelime dağarcığını genişletmek, sözcüklerin anlamlarını ve cümlede kullanımlarını anlamak için eş anlamlı kelimeler oldukça yardımcıdır. Dilimize Arapçadan geçmiş olan vücut kelimesinin sözlük anlamı insan ya da hayvan gövdesi, bedeni olarak belirlenmiştir. Ayrıca vücut kelimesi geçmişte "var olma, varlık" anlamlarında da kullanılmıştır. Vücut kelimesinin eş anlamı olan kelime de bu anlamları karşılar. Cümle içinde vücut yerine vücut eş anlamlısı kelimeler kullanılarak çeşitli cümleler oluşturulabilir. Vücudun eş anlamlısı olan kelimeler:

Beden

Cisim

Eğin

Ten

Üst

Üzeri

Vücut kelimesinin eş anlamı olarak en sık kullanılan kelime beden kelimesidir. Diğer eş anlamlı kelimeler beden kelimesi kadar çok sık tercih edilen kelimeler değildir.

Vücudun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerin doğru yerde kullanımı anlam akışı için oldukça önemlidir. Örnek cümleler ile eş anlamlı kelimeler kolaylıkla anlaşılabilir. Vücut ile eş anlamlı olan kelimelere örnek cümleler şu şekildedir: