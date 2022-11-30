Yâren eş anlamlısı nedir? Yârenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yâren kelimesi Farsça kökenli bir kelimedir. Dilimize Farsçadan geçmiş bir kelimedir, "yakın dost" anlamlarına gelen "yārān" kelimesinden alıntıdır. Yâren kelimesi Türk Dil Kurumuna göre şu şekilde anlamlandırılır:

Arkadaş, yakın dost

Dostların oluşturduğu topluluk

Yâren kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yâren sözcüğü ile aynı anlama gelen anlamdaş sözcük cümle içinde yâren yerine kullanılabilen alternatif sözcüktür. Eş anlamlı sözcükler Türkçenin kelime bakımından zengin bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Özellikle konuşma dilinde yâren kelimesinin eş anlamı olan sözcüğü kullanmak tekrara düşmeye engel olur.

Yârenin eş anlamlısı olan sözcük, günümüzde yârenden daha fazla kullanılır. Daha çok özel isim olarak tercih edilen yâren kelimesi yakın dost veya arkadaş manalarına gelir. Bu bağlamda yâren ile anlamdaş olan sözcük de cümlenin anlamını değişmeden ya da bozmadan aynı şekilde kullanılabilir. Hem eş anlamlısı hem de anlamı bakımından kullanımı yaygın kelimelerden biri olan yâren günlük yaşamda sıkça kullanılan kelimeler arasında değildir. Yâren eş anlamlısı kelime:

Arkadaş

Yârenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yâren kelimesinin eş anlamı olan arkadaş kelimesi yârenden daha sık kullanılır. Anlam bakımından bu iki kelime de birbirleri ile aynı anlama gelir. Cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilen bu kelimeler, yâren yerine kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Eş anlamlı kelimeler daha iyi bir şekilde anlaşılması için örnek cümleler ile açıklanabilir: