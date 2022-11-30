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Yâren eş anlamlısı nedir? Yârenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

30.11.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen, güvenilen ve yakın görülen kişiler için kullanılan yâren sözcüğü, isim olarak da kullanılır. Özellikle kız çocuklarına konulan bir isim olarak da kullanılan kelime ile eş anlamlı olan sözcük bulunur. Eş anlamlı sözcükler anlamdaş olarak da adlandırılan ve aynı anlamı ifade eden sözcüklerdir. Bu sözcükler anlam bakımından aynı oldukları için cümle içinde, yazılı metinlerde ve konuşma dilinde birbirleri yerine kullanılabilir. Peki, yâren eş anlamlısı nedir?

Yâren eş anlamlısı nedir? Yârenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yâren kelimesi Farsça kökenli bir kelimedir. Dilimize Farsçadan geçmiş bir kelimedir, "yakın dost" anlamlarına gelen "yārān" kelimesinden alıntıdır. Yâren kelimesi Türk Dil Kurumuna göre şu şekilde anlamlandırılır:

  • Arkadaş, yakın dost
  • Dostların oluşturduğu topluluk
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Yâren kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yâren sözcüğü ile aynı anlama gelen anlamdaş sözcük cümle içinde yâren yerine kullanılabilen alternatif sözcüktür. Eş anlamlı sözcükler Türkçenin kelime bakımından zengin bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Özellikle konuşma dilinde yâren kelimesinin eş anlamı olan sözcüğü kullanmak tekrara düşmeye engel olur.

Yârenin eş anlamlısı olan sözcük, günümüzde yârenden daha fazla kullanılır. Daha çok özel isim olarak tercih edilen yâren kelimesi yakın dost veya arkadaş manalarına gelir. Bu bağlamda yâren ile anlamdaş olan sözcük de cümlenin anlamını değişmeden ya da bozmadan aynı şekilde kullanılabilir. Hem eş anlamlısı hem de anlamı bakımından kullanımı yaygın kelimelerden biri olan yâren günlük yaşamda sıkça kullanılan kelimeler arasında değildir. Yâren eş anlamlısı kelime:

  • Arkadaş
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Yârenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yâren kelimesinin eş anlamı olan arkadaş kelimesi yârenden daha sık kullanılır. Anlam bakımından bu iki kelime de birbirleri ile aynı anlama gelir. Cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilen bu kelimeler, yâren yerine kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Eş anlamlı kelimeler daha iyi bir şekilde anlaşılması için örnek cümleler ile açıklanabilir:

  • Onunla bu kadar iyi anlaşmamızın sebebi uzun zamandır arkadaş olmamızdan kaynaklı.
  • Sınıftaki herkese, anlaştığı kişiyle arkadaş olmasını tembihledi.
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