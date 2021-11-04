YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Her yörede farklı yapılıyor! Damak çatlatan babuko tarifleri

Her yörede farklı yapılıyor! Damak çatlatan babuko tarifleri

04.11.2021 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babuko deyince aklınıza yalnızca bir hamur işi gelmesin. Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de ve İç Anadolu'nun pek çok şehrinde farklı yorumlarla pişiriliyor babuko. Tuzlu tereyağı ve ayranla servis edilen babuko, daha çok Erzincan, Sivas, Gümüşhane, Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Kayseri'de yapılıyor. Bu yöresel yemeğin farklı tariflerini sizler için araştırdık.

Her yörede farklı yapılıyor! Damak çatlatan babuko tarifleri

Ülkemizin farklı şehirlerinde farklı yorumları bulunan babuko, mayasız yoğrulan hamurun fırına verilmesiyle pişmeye başlıyor. Bundan sonrası ise bu yöresel yemeğin nerede hazırlandığına göre değişiyor. Siz de babukonun nasıl hazırlandığını merak ediyorsanız, buyurun yazımıza!

ERZİNCAN USÜLÜ BABUKO TARİFİ

MALZEMELER

  • 1.5 kg un

  • 2 tatlı kaşığı tuz

  • 850 ml su

  • 600 ml yoğurt

  • 1.5 su bardağı su

  • 2 diş sarımsak

  • 250 gr tereyağı

HAZIRLANIŞI

  • Derin bir yoğurma kasesine unu dökün. Tuz ilave edin ve üzerine yavaş yavaş su ekleyin.

  • Bir elinizle suyu dökerken diğeriyle hamuru yoğurmaya başlayın.

  • Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine hamuru yayın. 200 derecede altlı üstlü pişirmeye ayarladığınız fırında üstü kızarana kadar pişirin.

  • Üstü kızaran hamuru fırından çıkarın, ters çevirin ve bu sefer diğer kısmı kızarana kadar pişirmeye devam edin.

  • Bu sırada ayranı hazırlayabilirsiniz. Yoğurt, su ve sarımsağı derin bir kaba koyun ve iyice çırpın.

  • Pişen hamuru fırından alın ve dinlenmeye bırakın. Dinlenen hamurun kenarından içeri doğru 1 cm'lik bir daire kesin. İç kısmını çıkarın ve küçük parçalara bölerek tekrar içine ilave edin.

  • Tereyağını küçük bir tencerede eritin.

  • Ayranı hamurun üzerine ortası boş kalacak şekilde dökün. Hamurun ortasına da tereyağını döküp servis edin.

SİVAS USÜLÜ BABUKO (ŞİR) TARİFİ

MALZEMELER

  • 4 su bardağı un

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1.5 su bardağı su

  • 1 tatlı kaşığı karbonat

  • 5-6 diş sarımsak

  • 250 gr yoğurt

  • 1-1.5 su bardağı sıcak su

  • 200 gr tereyağı

HAZIRLANIŞI

  • Derin bir kaba un, su, tuz ve karbonatı dökün ve yoğurmaya başlayın. Sertçe bir hamur hazırlamanız gerekiyor.

  • Bir borcamı yağlayın ve yoğurduğunuz hamuru bu borcama elinizle bastırarak oturtun.

  • Hamuru 180 derecede fırına verin. Üstü kabuk bağladığında ısıyı düşürüp pişirmeye devam edin.

  • Hamuru çıkartıp dinlendirin. Üstünü bıçakla kesin ve içini kaşıkla oyup çıkartın.

  • Çıkan hamurları küçük küçük bölerek asıl hamurun içine alın.

  • Bu esnada su, yoğurt ve sarımsağı çırparak ayranınızı hazırlayın. Hazırladığınız ayranı ocakta biraz ısıtın. Bir kaşık yardımıyla yavaş yavaş hamurların üzerinde gezdirin.

  • Tereyağını köpürtün ve hamur kubbesinin ortasına dökün.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Kızartma severlerin baş tacı olacakKızartma severlerin baş tacı olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar'ın başrol oyuncusu veda ediyor

Arka Sokaklar'ın başrol oyuncusu veda ediyor

Yıldız oyuncunun aşk itirafı olay oldu!

Yıldız oyuncunun aşk itirafı olay oldu!

Reçetesiz çözüm! Kabızlık ve ishali anında kesiyor

Reçetesiz çözüm! Kabızlık ve ishali anında kesiyor

En tatlı atıştırmalık!

En tatlı atıştırmalık!

Her yörede farklı yapılıyor! Damak çatlatan babuko tarifi

Her yörede farklı yapılıyor! Damak çatlatan babuko tarifi

İşte sırrı! Hamuruna delikler açarsanız...

İşte sırrı! Hamuruna delikler açarsanız...

İlginizi Çekebilir

Evde mangal keyfi nasıl yapılır?

Evde mangal keyfi nasıl yapılır?

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Her mevsim dilediğiniz sebzeyi taze bir şekilde tüketin!

Her mevsim dilediğiniz sebzeyi taze bir şekilde tüketin!

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.