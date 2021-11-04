Her yörede farklı yapılıyor! Damak çatlatan babuko tarifleri

Ülkemizin farklı şehirlerinde farklı yorumları bulunan babuko, mayasız yoğrulan hamurun fırına verilmesiyle pişmeye başlıyor. Bundan sonrası ise bu yöresel yemeğin nerede hazırlandığına göre değişiyor. Siz de babukonun nasıl hazırlandığını merak ediyorsanız, buyurun yazımıza!
MALZEMELER
1.5 kg un
2 tatlı kaşığı tuz
850 ml su
600 ml yoğurt
1.5 su bardağı su
2 diş sarımsak
HAZIRLANIŞI
Derin bir yoğurma kasesine unu dökün. Tuz ilave edin ve üzerine yavaş yavaş su ekleyin.
Bir elinizle suyu dökerken diğeriyle hamuru yoğurmaya başlayın.
Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine hamuru yayın. 200 derecede altlı üstlü pişirmeye ayarladığınız fırında üstü kızarana kadar pişirin.
Üstü kızaran hamuru fırından çıkarın, ters çevirin ve bu sefer diğer kısmı kızarana kadar pişirmeye devam edin.
Bu sırada ayranı hazırlayabilirsiniz. Yoğurt, su ve sarımsağı derin bir kaba koyun ve iyice çırpın.
Pişen hamuru fırından alın ve dinlenmeye bırakın. Dinlenen hamurun kenarından içeri doğru 1 cm'lik bir daire kesin. İç kısmını çıkarın ve küçük parçalara bölerek tekrar içine ilave edin.
Tereyağını küçük bir tencerede eritin.
MALZEMELER
4 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz
1.5 su bardağı su
1 tatlı kaşığı karbonat
5-6 diş sarımsak
250 gr yoğurt
1-1.5 su bardağı sıcak su
HAZIRLANIŞI
Derin bir kaba un, su, tuz ve karbonatı dökün ve yoğurmaya başlayın. Sertçe bir hamur hazırlamanız gerekiyor.
Bir borcamı yağlayın ve yoğurduğunuz hamuru bu borcama elinizle bastırarak oturtun.
Hamuru 180 derecede fırına verin. Üstü kabuk bağladığında ısıyı düşürüp pişirmeye devam edin.
Hamuru çıkartıp dinlendirin. Üstünü bıçakla kesin ve içini kaşıkla oyup çıkartın.
Çıkan hamurları küçük küçük bölerek asıl hamurun içine alın.
Bu esnada su, yoğurt ve sarımsağı çırparak ayranınızı hazırlayın. Hazırladığınız ayranı ocakta biraz ısıtın. Bir kaşık yardımıyla yavaş yavaş hamurların üzerinde gezdirin.
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