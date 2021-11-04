Her yörede farklı yapılıyor! Damak çatlatan babuko tarifleri

Ülkemizin farklı şehirlerinde farklı yorumları bulunan babuko, mayasız yoğrulan hamurun fırına verilmesiyle pişmeye başlıyor. Bundan sonrası ise bu yöresel yemeğin nerede hazırlandığına göre değişiyor. Siz de babukonun nasıl hazırlandığını merak ediyorsanız, buyurun yazımıza!

ERZİNCAN USÜLÜ BABUKO TARİFİ

MALZEMELER

1.5 kg un

2 tatlı kaşığı tuz

850 ml su

600 ml yoğurt

1.5 su bardağı su

2 diş sarımsak

250 gr tereyağı

HAZIRLANIŞI

Derin bir yoğurma kasesine unu dökün. Tuz ilave edin ve üzerine yavaş yavaş su ekleyin.

Bir elinizle suyu dökerken diğeriyle hamuru yoğurmaya başlayın.

Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine hamuru yayın. 200 derecede altlı üstlü pişirmeye ayarladığınız fırında üstü kızarana kadar pişirin.

Üstü kızaran hamuru fırından çıkarın, ters çevirin ve bu sefer diğer kısmı kızarana kadar pişirmeye devam edin.

Bu sırada ayranı hazırlayabilirsiniz. Yoğurt, su ve sarımsağı derin bir kaba koyun ve iyice çırpın.

Pişen hamuru fırından alın ve dinlenmeye bırakın. Dinlenen hamurun kenarından içeri doğru 1 cm'lik bir daire kesin. İç kısmını çıkarın ve küçük parçalara bölerek tekrar içine ilave edin.

Tereyağını küçük bir tencerede eritin.

Ayranı hamurun üzerine ortası boş kalacak şekilde dökün. Hamurun ortasına da tereyağını döküp servis edin.

SİVAS USÜLÜ BABUKO (ŞİR) TARİFİ

MALZEMELER

4 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1.5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı karbonat

5-6 diş sarımsak

250 gr yoğurt

1-1.5 su bardağı sıcak su

200 gr tereyağı

HAZIRLANIŞI