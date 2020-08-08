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"Yöresel değerler şehrin kimliğidir"

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.08.2020 17:35 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ve Develi ziyaretleri sırasında Kayseri’nin yöresel ürünlerinin turizm değerine dönüştürülmesine konusuna dikkat çekti. Başkan Büyükkılıç, Yahyalı’da kökboyalı yünlerle elde dokunan ünü dünyaca meşhur Yahyalı halısıyla, Develi’nin en önemli çerezlik tescilli kabak çekirdeğinin Kayseri’nin yöresel değerlerini zenginleştirdiğini belirtti.
Kayseri’nin her yönüyle turizm kenti olması için çok yönlü çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçelerdeki yöresel değerlerin de şehrin kimliğine önemli katkılar sağlayarak, zenginleştirdiğini söyledi. Kent merkezi ve ilçelerdeki yöresel tatları ve yöresel değerleri gün yüzüne çıkarmanın hem şehre hem de ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını kaydeden Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:
“Pek çok güzelliği ve özelliği ile Anadolu’nun yıldızı olan Kayseri’nin yöresel değerlerinin hak ettiği şekilde değerlendirilmesini önemsiyoruz. Kayserimizin muazzam değerleri mevcut. Yahyalı’mız da çalışmalarımıza yönelik incelemelerde bulunduk. Yahyalı’mıza gelmişken, Yahyalı halımızın değerinden de bahsetmezsek olmaz. Yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirlerimize en güzel verilecek hediyelerden biri, Yahyalı halısı. Yüzde 100 yün olması, kök boya kullanılması, ilmek sıklığı ve modelleriyle ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Zaten halıcık Yahyalı halkının eskiden gelen kültürlerinden biri. Hem Kayserimizdeki, hem de ilçelerimizdeki değerleri yansıtmak, bizler için çok önemli. Ayrıca Türkiye’nin en önemli çerezlik tescilli kabak çekirdeği Develi’de olması şans. Develi ziyaretimiz sırasında Mehmet Başkanımız ikram etti. Lezzeti muazzam. Türkiye’nin kabak çekirdeği üretiminin yarısına yakını Kayserimiz de Develi’de ve Tomarza’da yetişiyor. İşte böyle güzel bir şehirde yaşıyoruz."
Develi’nin eski yörelerine ait buğday grubuna giren ve yörede “gacer” olarak adlandırılan ekmeğin ikramından hoşnut olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Yüzyıllarca yöre çiftçisi tarafından ekilen gacer ürününün, sofralara ekmek olarak gelmesi de Develi lezzetlerini çok iyi anlatıyor. Yöresel damak tadımız şehrimizden eksik olmasın” diye konuştu.

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