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Yöresel lezzetleri sevenler toplanın! Kayseri'nin tadına doyulmaz en meşhur lezzetleri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.11.2018 15:41 | Son Güncelleme

Kayseri mutfağına girip de kilo almamak elde değil. Ana yemeklerinden tutun da tatlılarına, şerbetlerine varana kadar her şey çok leziz! İşte Kayseri'ye özgü en güzel tarifler...

Yöresel lezzetleri sevenler toplanın! Kayseri'nin tadına doyulmaz en meşhur lezzetleri

Yağlama

yağlama

Lezzeti lahmacunla yarışan, sarımsaklı yoğurtla beraber yendiğinde lezzet bombasına dönüşen yağlama Kayseri mutfağının en özel lezzetlerinden biridir. Üstelik şimdi bu tarifimizle birlikte çok daha kolay ve pratik bir şekilde yapmak mümkün. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Yağ mantısı

yağ mantısı

Kayseri mantısına hepimiz aşinayız ancak Kayseri'nin bir diğer mantı türü olan yağ mantısı herkes tarafından çok bilinen bir lezzet değil. En az Kayseri mantısı kadar bilinir olmasını istiyoruz, çünkü bu muazzam lezzetten kimsenin uzak kalmasını istemiyoruz. Kayseri'nin mutfağımıza kazandırdığı yağ mantısının yapımı da son derece basit. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Kayseri ketesi

kete
Türkiye'nin birçok yöresinde kete görmeniz mümkün. Kayseri ketesini diğer tariflerden ayıran şey ise hazırlanan iç malzemesidir. Hazırlanan iç malzeme unun yağda kavrulmasıyla oluşturulur. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Tahinli katmer

katmer

Yapımı epey zor ancak yemesi de bir o kadar keyifli. Özellikle tahin seviyorsanız bu lezzete tutulmamanız elde değil. Kayseri mutfağında hamur işi ağırlıklı ve gerçekten her biri emek istiyor. Tahinli katmer de o tariflerden biri. Detaylarını görmek için tıklayın.

Kayseri mantısı

mantı

Kayseri'nin en meşhur lezzetiyle karşı karşıyayız. Herkes yapamaz ama herkes afiyetle yiyebilir :) Kayseri mantısını en minik olacak şekilde sıkılır, hatta söylenenlere göre bir yemek kaşığına 40 adet sığması gerekirmiş. Bu kadar minik şekilde sıkabilir misiniz bilmiyoruz ama en doğru tarifini sizler için verebiliriz. Bol sarımsaklı yoğurt ve salçalı sosla yerseniz keyfinizi ikiye katlarsınız, bilginiz olsun :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Kabak çıtması

çıtma

Kayseri'de hamur işine, etli tariflere alışsak da sebzeli özel yemekleri de yok değil. Sadece yarım saatte hazırlayabileceğiniz kabak çıtmasıyla sağlıklı bir öğün geçirebilirsiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Develi cıvıklısı

Kayseri'nin meşhur lezzetlerinden olan cıvıklı, adını Kayseri'nin Develi ilçesinden alır. Görüntü ve lezzet olarak Konya'nın etli ekmeğini andırsa da hamur olarak biraz daha kalındır. Tarifin detayları için tıklayın.

Gilaburu şerbeti

gilaburu

Tabiattan gelen şifa kaynağı İç Anadolu bölgesine ait özel bir meyve türüdür. Böbrek taşı düşürmede son derece etkili olduğu söylenir. İdrar yolu rahatsızlıklarına ve prostat hastalığna karşı şifalı olduğu bilinir. Gilaburu meyvesi turşu gibi kurularak suyu içilir. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Aside

aside

Yapımı çok fazla zahmet gerektirmeyen, tat olarak un helvasını andıran bir tatlı türüdür. Üzerine genelde ceviz içi koyularak ikram edilir. Sıcak ya da soğuk yemek sizin tercihinize kalmıştır.

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