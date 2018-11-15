Yöresel lezzetleri sevenler toplanın! Kayseri'nin tadına doyulmaz en meşhur lezzetleri

Yağlama

Lezzeti lahmacunla yarışan, sarımsaklı yoğurtla beraber yendiğinde lezzet bombasına dönüşen yağlama Kayseri mutfağının en özel lezzetlerinden biridir. Üstelik şimdi bu tarifimizle birlikte çok daha kolay ve pratik bir şekilde yapmak mümkün. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Yağ mantısı

Kayseri mantısına hepimiz aşinayız ancak Kayseri'nin bir diğer mantı türü olan yağ mantısı herkes tarafından çok bilinen bir lezzet değil. En az Kayseri mantısı kadar bilinir olmasını istiyoruz, çünkü bu muazzam lezzetten kimsenin uzak kalmasını istemiyoruz. Kayseri'nin mutfağımıza kazandırdığı yağ mantısının yapımı da son derece basit. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Kayseri ketesi



Türkiye'nin birçok yöresinde kete görmeniz mümkün. Kayseri ketesini diğer tariflerden ayıran şey ise hazırlanan iç malzemesidir. Hazırlanan iç malzeme unun yağda kavrulmasıyla oluşturulur. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Tahinli katmer

Yapımı epey zor ancak yemesi de bir o kadar keyifli. Özellikle tahin seviyorsanız bu lezzete tutulmamanız elde değil. Kayseri mutfağında hamur işi ağırlıklı ve gerçekten her biri emek istiyor. Tahinli katmer de o tariflerden biri. Detaylarını görmek için tıklayın.