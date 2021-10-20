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Yörük kebabı nasıl yapılır? Yörük kebabı malzemeleri neler?

20.10.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yörük kebabı Akdeniz Bölgesi yemeklerinden biridir. Yörük kebabının içinde yer alan malzemeler tam bir şifa kaynağıdır. Görüntüsü ile iştah açtıran yörük kebabını hazırlarken et bulyon kullanmak istemezseniz et suyu kullanabilirsiniz. İşte yörük kebabı tarifi ve malzemeleri...

Yörük kebabı nasıl yapılır? Yörük kebabı malzemeleri neler?

İstediğiniz baharatla lezzetlendirebileceğiniz yörük kebabını servis ederken fesleğen ile süsleyebilirsiniz. Yörük kebabı yaparken istediğiniz eti kullanabilirsiniz. Yörük kebabını pirinç veya bulgur pilavı ile beraber servis edebilirsiniz. Ayrıca bu ikilinin yanında çoban salata da yapabilirsiniz. İşte yörük kebabı tarifi ve malzemeleri...

YÖRÜK KEBABI MALZEMELERİ

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • ½ su bardağı su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 750 gram kuzu but ve kol eti (kuşbaşı doğranmış)
  • 3 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 2 adet soğan
  • 1 adet yufka (doğranmış)

YÖRÜK KEBABI NASIL YAPILIR?

Sıvı yağı ve etleri tencereye alın. Etler suyunu salıp çekene kadar pişirmeye devam edin. Soğanı ilave edip kavurun. Sonrasında tuzu ekleyip birkaç tur karıştırın ve ardından suyu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve pişmesini bekleyin. Yufka ekmeğiyle çukur bir servis tabağını kaplayın. Üzerine etleri yerleştirin. En üste de süzme yoğurdu alın. 180 derece fırında 10 dakika pişirdikten sonra tereyağlı pul biber gezdirin. Afiyet olsun...


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