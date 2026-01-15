Younes Belhanda imzayı attı, futbolu bıraktı sananları şaşırttı!

Türkiye'de Galatasaray ile şampiyonluklar yaşayan ve sonrasında Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda, Katar Ligi'nde takım değiştirdi. Son olarak Al-Shamal forması giyen Faslı orta saha oyuncusu, yine Katar Ligi ekiplerinden Al-Sailiya'ya transfer oldu.

"HOŞ GELDİN BELHANDA"

35 yaşındaki yıldız futbolcu için Al-Sailiya Kulübü, sosyal medya hesabından resmi bir duyuru yaptı. Belhanda'nın yeni formasıyla çekilen fotoğrafını paylaşan kulüp, "Hoş geldin Belhanda" ifadelerini kullandı.

SON İMZASINI ATTI

Kariyerinin son dönemini Körfez'de geçirmeyi tercih eden Belhanda, tecrübesiyle Al-Sailiya'nın başarısı için ter dökecek.