Younes Belhanda imzayı attı, futbolu bıraktı sananları şaşırttı!

Galatasaray ve Adana Demirspor formalarıyla Süper Lig'e damga vuran 35 yaşındaki Faslı yıldız Younes Belhanda, kariyerine Katar'da devam etme kararı aldı. Al-Shamal macerasını noktalayan tecrübeli oyuncu, bir diğer Katar ekibi Al-Sailiya ile sözleşme imzaladı. Kulüp, transferi "Hoş geldin Belhanda" mesajıyla duyurdu.

Emre Şen

Türkiye'de Galatasaray ile şampiyonluklar yaşayan ve sonrasında Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda, Katar Ligi'nde takım değiştirdi. Son olarak Al-Shamal forması giyen Faslı orta saha oyuncusu, yine Katar Ligi ekiplerinden Al-Sailiya'ya transfer oldu.

"HOŞ GELDİN BELHANDA"

Younes Belhanda imzayı attı, futbolu bıraktı sananları şaşırttı! 1

35 yaşındaki yıldız futbolcu için Al-Sailiya Kulübü, sosyal medya hesabından resmi bir duyuru yaptı. Belhanda'nın yeni formasıyla çekilen fotoğrafını paylaşan kulüp, "Hoş geldin Belhanda" ifadelerini kullandı.

SON İMZASINI ATTI

Kariyerinin son dönemini Körfez'de geçirmeyi tercih eden Belhanda, tecrübesiyle Al-Sailiya'nın başarısı için ter dökecek.

