Young Boys Galatasaray maçı öncesi muhtemel 11'ler! Galatasaray'da hedef 18. Şampiyonlar Ligi...

Galatasaray, tarihindeki 18. Şampiyonlar Ligi gruplarına çıkma hedefiyle bugün play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk cezası nedeniyle bugün ve İstanbul’da oynanacak rövanş karşılaşmasında sahada yer alamayacak

MUHTEMEL 11'LER

Young Boys: David von Ballmoos, Blum, Ali Camara, Husic, Hadjam, Niasse, Lauper, Meschack, Ugrinic, Virginius, Ganvoula.

Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

3 RESMİ MAÇ OYNADI

Sarı-kırmızılı ekip, Young Boys maçı öncesinde 2 resmi maça çıktı.

Sezonu Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle açan Galatasaray, Süper Lig'de de sırasıyla Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Galatasaray, sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık maçında ise 2 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı.

LİGE İYİ BAŞLAYAMADILAR

Sarı-siyahlı takım, İsviçre Süper Lig'nde henüz galibiyet alamadı.

İsviçreli 55 yaşındaki teknik direktör Patrick Rahmen'in çalıştırdığı Young Boys, 5. haftası geride kalan ligde 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Attığı 6 gole karşılık kalesinde 13 gol gören Bern temsilcisi, 12 takımlı ligde 11. sırada yer aldı.

Young Boys, bu sezonki tek galibiyetini İsviçre Kupası'nda amatör lig takımı Printse-Nendaz'ı 10-0 yenerel elde etti.

OKAN BURUK CEZALI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys müsabakalarında yedek kulübesindeki yerini alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçının ardından yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu, Okan Buruk'a 2 maç ceza verdi.

Tecrübeli teknik adam, Young Boys ile yapılacak 2 maçta da yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyecek.

KAAN VE SANCHEZ YOK

Galatasaray'ın milli yıldızı Kaan Ayhan cezası, Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez ise sakatlığı nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek.

Geçen sezonki Sparta Prag mücadelesinde kırmızı kart görerek 1 maç ceza verilen Kaan Ayhan da karşılaşmada görev yapamayacak.

Ligin ilk haftasındaki Hatayspor maçının ardından yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edilen Sanchez, Young Boys'a karşı sahaya çıkamayacak.

Galatasaray'da rahatsızlığı sebebiyle maç kadrosuna sonradan eklenen Barış Alper Yılmaz'ın durumuna maç saatinde karar verilecek.

GALATASARAY'IN KADROSU

Sarı-kırmızılı kulübün Young Boys maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Ahmet Şen, Davinson Sanchez, Leo Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi.

Galatasaray, Avrupa kupalarında 317. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 316 müsabakanın 113'ünden galibiyetle ayrıldı. 119 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 427 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 472 gole engel olamadı.

ELEMELERDE 33. RANDEVU

Galatasaray, kulüpler düzeyinde Avrupa'nın bir numaralı kupasının elemelerinde 32 maç oynadı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde 32 eleme maçında 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 73 gol atan Galatasaray, kalesinde 34 gol gördü.

DEVLER LİGİ'NDE 18. KEZ OLABİLİR

Galatasaray, Young Boys'u elemesi durumunda tarihinde 18. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 17 kez grup aşamasında boy gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan grup aşamasında boy gösterdi.

Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında ise elemeleri geçemedi.

"Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Young Boys'u eleyerek "Devler Ligi"nde bu sezon ilk kez uygulanacak 36 takımlı lig formatında yer almayı hedefliyor.

OKAN BURUK : ''KARŞIMIZDA SON DÖRT SENENİN ŞAMPİYONU VAR''

''Geçen sene Şampiyonlar Ligi'ne girdik. Tekrar orada olmak istiyoruz. Bunun ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Karşımızda son dört senenin şampiyonu var. Bu görüşle rakibimizi bu şekilde görerek maça hazırlanıyoruz. Ne kadar iyi bir takım olduklarını biliyoruz. Lige kötü başlasalar da bence kadro olarak da kalite olarak da fiziksel olarak da çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Tabi ki ilk maç deplasmanda oynayacağımız maç burada çok büyük önem taşıyor. Sahanın sentetik olması tabi ki yani bu kim gelirse gelsin buraya Young Boys için bir avantaj. Dediğim gibi çok önemsiyoruz. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Hem fiziksel olarak da çok atlet bir takım ve çok gol yiyor. Çok da gol atıyor. Burada bence kimseyi de yanıltmasın. Her an pozisyona girebilecek, pozisyon da verebilecek bir takım. Bu zamana kadar oynadığı maçlarda bunu net bir şekilde gösterdi. Dediğim gibi biz kalitemizi ortaya koy gerekiyor ama aynı motivasyon, aynı istek, aynı konsantrasyon, aynı direnci rakibimiz kadar göstermemiz gerekiyor. Ancak bunu yaparsak biz daha avantajlı oluruz” diye konuştu.