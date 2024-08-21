Young Boys Galatasaray maçında tahlisiz anlar! iki takımın da kalecisi devam edemedi! Muslera...

Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasının ilk yarısında iki takımın kaleciside sakatlığından kaynaklı maça devam edemedi
İlk önce maçın 32. dakikasında Barış Alper Yılmaz'la girdiği mücadele sonrası Young Boys kalecisi David von Ballmoos sakatlık yaşayarak yerini Marvin Keller'e bıraktı.
Maçın 45+6. dakikasında ise Young Boys'un etkili geldiği pozisyon sonrasında Fernando Muslera sakatlık yaşadı.
Monteiro ile çarpışan Muslera, ikinci yarıda oyuna devam edemedi ve yerini Günay Güvenç'e bıraktı.