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Young Boys Galatasaray maçında tahlisiz anlar! iki takımın da kalecisi devam edemedi! Muslera...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.08.2024 23:26
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Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinin ilk yarısında iki takımın kalecisi de sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Young Boys Galatasaray maçında tahlisiz anlar! iki takımın da kalecisi devam edemedi! Muslera...
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasının ilk yarısında iki takımın kaleciside sakatlığından kaynaklı maça devam edemedi

İlk önce maçın 32. dakikasında Barış Alper Yılmaz'la girdiği mücadele sonrası Young Boys kalecisi David von Ballmoos sakatlık yaşayarak yerini Marvin Keller'e bıraktı.

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Maçın 45+6. dakikasında ise Young Boys'un etkili geldiği pozisyon sonrasında Fernando Muslera sakatlık yaşadı.

Monteiro ile çarpışan Muslera, ikinci yarıda oyuna devam edemedi ve yerini Günay Güvenç'e bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Fernando Muslera galatasaray şampiyonlar ligi
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