YouTube arama geçmişi ile ilgili düzenleme yapıldı

Bu nedenle hangi platform olursa olsun, arama geçmişinizi düzenli olarak kontrol etmeniz veya silmeniz önemlidir. YouTube bunu bildiği için araman geçmişinizi silebileceğiniz bir sistem oluşturdu.

Google’ın hizmetlerinden bir tanesi olan YouTube, gizliliği arttırmak için arama geçmişini tamamen silme yolunu seçti. Platform üzerinden dilerseniz 3 aydan başlamak üzere belirli periyotlarla arama geçmişinizi otomatik olarak sildirebilirsiniz.

Bazı kullanıcılar gizlilik konusunda daha hassas olmak istiyorlarsa, arama geçmişinin kaydedilmesini tamamen engelleyebilirler. Böyle bir durumda, hiç kimse sizlerin arama geçmişine ulaşamaz. Ancak daha önceden izlemiş olduğunuz videolara tekrar göz atmak isterseniz bu problem olacaktır.

Google tarafından gizlilik amacıyla geliştirilen bir diğer sistem ise, Google konum ile ilgili konum. Geçmişiniz normal şartlarda Google tarafından kaydedilir. Ancak kullanıcılar istedikleri zaman konum ile ilgili geçmişlerini silebilirler. Sizce de Google ile ilgili güvenlik ve gizlilik önlemleri yeterli oluyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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