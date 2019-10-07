Mynet Trend

YouTube arama geçmişi ile ilgili düzenleme yapıldı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 07.10.2019 09:38 | Son Güncelleme

Herhangi bir platform üzerinden yaptığınız aramaların gizliliği son derece önemlidir. Bu tür aramalar hem şirketlere satılabilir, hem de sizlerin hakkında pek çok detayı ortaya çıkarabilir.

YouTube arama geçmişi ile ilgili düzenleme yapıldı

Bu nedenle hangi platform olursa olsun, arama geçmişinizi düzenli olarak kontrol etmeniz veya silmeniz önemlidir. YouTube bunu bildiği için araman geçmişinizi silebileceğiniz bir sistem oluşturdu.

Google’ın hizmetlerinden bir tanesi olan YouTube, gizliliği arttırmak için arama geçmişini tamamen silme yolunu seçti. Platform üzerinden dilerseniz 3 aydan başlamak üzere belirli periyotlarla arama geçmişinizi otomatik olarak sildirebilirsiniz.
Bazı kullanıcılar gizlilik konusunda daha hassas olmak istiyorlarsa, arama geçmişinin kaydedilmesini tamamen engelleyebilirler. Böyle bir durumda, hiç kimse sizlerin arama geçmişine ulaşamaz. Ancak daha önceden izlemiş olduğunuz videolara tekrar göz atmak isterseniz bu problem olacaktır.

Google tarafından gizlilik amacıyla geliştirilen bir diğer sistem ise, Google konum ile ilgili konum. Geçmişiniz normal şartlarda Google tarafından kaydedilir. Ancak kullanıcılar istedikleri zaman konum ile ilgili geçmişlerini silebilirler. Sizce de Google ile ilgili güvenlik ve gizlilik önlemleri yeterli oluyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

5G kullanan ülkeler!


PARTNERİşte ikinci kez hamile olan Bergüzar Korel'in bebeğinin cinsiyeti! İşte ikinci kez hamile olan Bergüzar Korel'in bebeğinin cinsiyeti!
İşte 5G kullanan ülkeler! Aralarında Suriye de var...İşte 5G kullanan ülkeler! Aralarında Suriye de var...
Bir ilk! Savunma Drone’u geliştirdiler Bir ilk! Savunma Drone’u geliştirdiler 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
youtube arama geçmişi

En Çok Okunan Trend Haberler

Babasının götürülmesini balkondan böyle izledi!

Babasının götürülmesini balkondan böyle izledi!

Hayvan bile dondu kaldı! Aslanın kafesine girip...

Hayvan bile dondu kaldı! Aslanın kafesine girip...

Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!

Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!

Aracı ile 1 kilometre gitti! Kaputu açınca gözlerine inanamadı

Aracı ile 1 kilometre gitti! Kaputu açınca gözlerine inanamadı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Asus'un efsane modeli geri dönüyor!

Asus'un efsane modeli geri dönüyor!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Red Dead Redemption 2 Google Stadia ile PC oyuncularına ulaşacak

Google Stadia ile PC oyuncularına ulaşacak

Instagram Spark AR Platformuna uyumlu hale geldi

Instagram'da flaş yenilik!

5G kullanan ülkeler hangileri?

İşte 5G kullanan ülkeler! Aralarında Suriye de var...

Drone’ları düşüren bir savunma Drone’u geliştirdiler 

Bir ilk! Savunma Drone’u geliştirdiler 

Hacker’lar bu sefer hastanelere saldırdılar

Hacker’lar üç hastaneyi rehin aldı, çalışamaz hale getirdi

YouTube Music dinleyicilerine daha fazla seçenek sunacak

YouTube kullanıcılarına iyi haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.