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YouTube çocuklar için ciddi önlemler almayı düşünüyor

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TEKNOLOJİ  | 09.09.2019 08:18 | Son Güncelleme

Şu sıralar Premium abonelik ile ilgili yaptığı son derece çarpıcı kampanyalarla tanınan YouTube platformu, çocuklar ile ilgili önlem almamakla suçlanıyordu. Şirket öncelikli olarak YouTube platformunda çocuklar hakkında veri almaktan vazgeçeceğini gösterdi.

YouTube çocuklar için ciddi önlemler almayı düşünüyor

Facebook gibi sosyal platformlar veri gizliliğini korumak ve çocuk haklarına daha saygılı olmak konusunda defalarca söz verdi. Ancak büyük bir çoğunluğu bu sözlerini tutmadı. YouTube ise bundan kısa bir süre önce verdiği bütün sözleri yavaş yavaş tutmaya başlıyor.

Çocuklar ile ilgili gelen verileri sınırlandıracağını söyleyen YouTube ayrıca, yapay zeka sayesinde bir içeriğin çocuklara uygun olup olmayacağını da daha önceden görebilecek. Böylece çocuklara uygun olmayan ancak çocuklar kategorisinde gösterilen içeriklere müdahale edilebilecek. Şirket, YouTube ve YouTube Kids’te daha orijinal ve iyi içeriklerin üretilmesini desteklemek için 100 milyon dolarlık fon ayırdı ve bu fonu son derece verimli bir şekilde kullanmayı planlıyor.

YouTube platformunun çocuklar ile ilgili bu hassasiyeti diğer sosyal medya platformlarına da örnek olmalı. Aksi taktirde çocukların güvende olduğundan hiç kimse emin olamayacak. Peki sizce de YouTube, bu önlemlerle güvenlik seviyesini arttırabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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youtube çocuklar

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