YouTube Music kullanıcılara neler sunuyor?

Hepsi burada: Orijinal albümler, single’lar, remikslerle birlikte canlı performanslar ve cover’lar gibi yalnızca YouTube’da bulabileceğiniz içerikler.

Binlerce çalma listesi: Ne yaptığınız veya nasıl hissettiğinize göre, binlerce seçenek arasından size en uygun olan çalma listesini seçin.

Hit videolar: Türkiye’den ve dünyadan hit videolar Hotlist sayfanızda. izlediğiniz videolara göre oluşan video önerileri Ana Sayfanızda.

Size özel öneriler: Ana Sayfanız, daha önce dinlediğiniz müzikler veya bulunduğunuz yere göre size yeni önerilerde bulunur.

Akıllı arama: Adını hatırlayamadığınız şarkıları bile YouTube Music’te kolayca bulursunuz. şarkı sözleriyle veya şarkıyı tarif ederek arama yapın.

YouTube Music Premium’a abone olun, Wi-Fi’a bağlandığınızda Çevrimdışı Karışık Listeniz otomatik kaydedilsin. Beğendiğiniz şarkıları kendiniz de indirebilirsiniz.

Müzikseverler yeni Music’in reklam destekli sürümünün keyfini ücretsiz olarak sürerken, bir yandan da ayda 13,99 TL’ye abonelikle size arka planda dinleme, indirme ve reklamsız dinleme imkanı

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