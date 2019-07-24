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YouTube Music kullanıcılara neler sunuyor?

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TEKNOLOJİ  | 24.07.2019 09:52 | Son Güncelleme

YouTube’un Spotify ve Apple Music’e rakip olarak geliştirdiği Music servisi, YouTube Premium ile Türkiye’de geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulmuştu. Aylık üyelik ile kullanılan bu servisler, kullanıcılara bir çok avantaj da sağlıyor. Biz de sizler için Music servisinin kullanıcılara neler sunduğunu bir araya getirdik.

YouTube Music kullanıcılara neler sunuyor?

Hepsi burada: Orijinal albümler, single’lar, remikslerle birlikte canlı performanslar ve cover’lar gibi yalnızca YouTube’da bulabileceğiniz içerikler.

Binlerce çalma listesi: Ne yaptığınız veya nasıl hissettiğinize göre, binlerce seçenek arasından size en uygun olan çalma listesini seçin.

Hit videolar: Türkiye’den ve dünyadan hit videolar Hotlist sayfanızda. izlediğiniz videolara göre oluşan video önerileri Ana Sayfanızda.

Size özel öneriler: Ana Sayfanız, daha önce dinlediğiniz müzikler veya bulunduğunuz yere göre size yeni önerilerde bulunur.

Akıllı arama: Adını hatırlayamadığınız şarkıları bile YouTube Music’te kolayca bulursunuz. şarkı sözleriyle veya şarkıyı tarif ederek arama yapın.

YouTube Music Premium’a abone olun, Wi-Fi’a bağlandığınızda Çevrimdışı Karışık Listeniz otomatik kaydedilsin. Beğendiğiniz şarkıları kendiniz de indirebilirsiniz.

Müzikseverler yeni Music’in reklam destekli sürümünün keyfini ücretsiz olarak sürerken, bir yandan da ayda 13,99 TL’ye abonelikle size arka planda dinleme, indirme ve reklamsız dinleme imkanı
sağlayan Music Premium’u kullanıma sunuyoruz. Kaydını 29 Temmuz’a kadar kadar yaptıran müzikseverler YouTube Music Premium’u üç ay süreyle ücretsiz olarak deneyebiliyor.

Bugünden itibaren dilerseniz üyelerine Music Premium’un avantajlarının yanı sıra tüm YouTube üzerinde reklamsız, arka planda ve indirerek izleme imkanı sunan YouTube Premium’a geçiş yapabilirsiniz. YouTube Premium’un abonelik ücreti ayda 16,99 TL. Kaydını 29 Temmuz’a kadar kadar yaptıranlar YouTube Premium’u üç ay süreyle ücretsiz olarak deneyebiliyor.

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youtube music Apple

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