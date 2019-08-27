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YouTube Premium’um yeni avantajları!

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TEKNOLOJİ  | 27.08.2019 07:53 | Son Güncelleme

Türkiye’de geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunulan YouTube Premium için Google yeni avantajlar sunmaya devam ediyor. Reklamsız YouTube deneyiminin yanı sıra müzikleri de YouTube Music üzerinden dinleme imkanı sunan Premium hizmetine yeni özellikler ekleniyor.

YouTube Premium’um yeni avantajları!

Premium üyelerine YouTube Originals canlı yayınları, filmleri ve dizilerin tüm sezonları, yayınlandıkları anda, reklam görmeden izleyebiliyorsunuz. 24 Eylül 2019 tarihinden sonra piyasaya sürülen yeni YouTube Originals dizileri, filmleri ve canlı etkinlikleri üye olmayan kullanıcılara da ücretsiz olarak sunulmaya başlanacak. Ancak onlara yayınların arasında reklam izletilecek. Üyelerimiz yeni sezonların bütün bölümlerine anında ulaşabilecekler.

YouTube Originals’a erken erişmenin yanısıra, üyeliğiniz sayesinde reklamsız video izlemeye, uygulamayı arka planda oynatmaya ve (YouTube Originals dahil olmak üzere) YouTube videolarını çevrimdışı izlemek üzere telefonunuza indirmeye devam edebilirsiniz.

İndirmenizi Önerdiğimiz İçerikler bölümünü YouTube uygulamasında Kitaplık kısmına da ekledik. Böylece size özel önerilerimize göz atabilecek ve bu videoları telefonunuza indirebileceksiniz.

YouTube Müzik özelliklerinde yapılan değişiklikler

Üyeliğinizle birlikte YouTube Music’e kesintisiz erişiminiz de devam ediyor (Android/iOS). Premium üyesi olduğunuz için YouTube Music uygulamasıyla telefonunuzda reklamsız, internetsiz ve arka planda çalarak müzik dinleyebilirsiniz.
Ses ve video arasında geçiş yapın: sadece tek bir parmağınızı kaydırarak duraklama ya da kesinti olmaksızın şarkı ve klip arasında geçiş yapın.

Akıllı indirme özelliği: Beğenilen Şarkılar listesinden veya başka sevdiğiniz listelerden ve albümlerden tam 500 şarkıyı telefonunuza otomatik olarak indirebilirsiniz. Bu özellik şu an için sadece Android cihazlarda bulunuyor.

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