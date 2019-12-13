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YouTube taciz karşıtı politikaları ile yine gündeme geldi

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Şirket ne yaparsa yapsın hiçbir tarafa yaranamıyor. İşte YouTube ile ilgili politika değişikliğini içeren haberimizin detayları.

YouTube taciz karşıtı politikaları ile yine gündeme geldi

Bazı zamanlarda moderatörlerin gözünden çeşitli nefret söylemi ve tehditler kaçabiliyor. Bunun farkında olan YouTube sorunu giderebilmek için önemli bir karar aldı. Şirket taciz karşıtı politikalarını çok daha sert bir konuma getiriyor. Böylece daha öncesinden nefret söylemleri engellenirken, artık örtülü söylem ya da ima bile engel için yetiyor.

Dünyanın genelinde büyük bir tepki gören homofobik kişiler, artık çeşitli platformlarda da zorluk yaşayacak. Geçtiğimiz günlerde Stephen Crowder isimli bir sunucu Carlos Maza ile ilgili Latin ve eşcinsel ifadelerini kullanmıştı. Onun bu aşağılayıcı tutumundan rahatsız olan YouTube, kanala ödeme yapmayı kesti.

Uzun bir süredir çalışma yürüten ve nefret söylemlerini önlemeye çalışan YouTube, bazen muhafazakarlarin ağır eleştirilerine maruz kalıyor. Bazen de kuruluş radikal kesimleri kendisine düşman edebiliyor. Şimdilik taraflar arasında arabuluculuk rolünü üstlendiği görülen YouTube, ilerleyen dönemlerde şartlarını değiştirebilir. Şu anda bile YouTube ile ilgili örtük tehditleri önlememek ile ilgili suçlama yapılıyor.

YouTube tarafından geliştirilen yeni politikalar muhafazakârların tepkisini çekiyor. Şirketin muhafazakar karşıtı duruş sergilediği ifade ediliyor. YouTube içerisinde yer alacak nefret söylemi ve tehditlerin önemli ölçüde bitirilmesi planlanıyor. Ancak bu hiç kolay olmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
youtube politika değişikliği

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