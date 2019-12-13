YouTube’tan nasıl para kazanılır?

Eskiden insanlar geleceğini somut meslekler üzerine şekillendirirken günümüzde ise internet üzerinden, oturduğu yerden para kazanmanın derdine düşmüş durumda. Bunun en önemli nedeni ise, internet üzerinden yapılacak olan işlerin önemli bir sermaye gerektirmemesi.
Peki insanlar internet üzerinden nasıl para kazanıyor. Aslına bakılırsa bunun pek çok yöntemi var. Fakat en çok göz önünde olan yöntem, sosyal medya üzerinden çeşitli sayfalar ya da kanallar aracılığıyla kazanılan paralar. Peki bu dışarıdan göründüğü kadar kolay mı?
YOUTUBER OLMAK BİRAZ ŞANS İŞİ
Biz bu yazımızda YouTube üzerinden para nasıl kazanılır sorusuna yanıt arayacağız. Bunun için de öncelikli olarak nasıl YouTuber olunur sorusunu cevaplamaya çalışacağız.
İnternetten para kazanma işi biraz şans işi. Özellikle de para kazanmak için sosyal medya kanallarını seçtiyseniz yetenekten ziyade şanslı olmanız lazım. Zira bu ülkede “örümcek, korktun mu?” dedikten sonra meşhur olan insanlar mevcut.
Dolayısıyla ortada herhangi bir yetenek, hatta yetenek kırıntısı olmasa bile hiç ummadığınız anda yüz binlerce aboneye ulaşabilirsiniz. Keza YouTube kanalında lahmacuncudan hamburger siparişi veren kız da buna en basit örnek.
Yani basitçe özetlemek gerekirse, tek bir saçma sapan video bile sizi bir anda popüler bir YouTuber yapabilir. Elbette şansınızın yaver gitmesi gerekiyor. Keza yüzlerce bilgi yüklü videolar çekip, hala 3-5 bin izlenen de yüzlerce YouTuber olduğunu unutmamak gerekiyor.
NASIL YOUTUBER OLUNUR?
Peki gelelim işin sermaye kısmına. Malum, bugün sokakta limon satmak isteseniz bile cebinizde ufak bir sermayenizin olması gerekiyor. Önce gidip halden limonları almanız, ardından üzerine biraz kar marjı ekleyerek bunu satmanız lazım. Peki sosyal medyada işler nasıl yürüyor?
Elbette YouTuber olmak için de ortaya bir sermaye koymanız gerekiyor. Aslında koymasanız bile bir şekilde işleri götürebilirsiniz. Nasıl mı? Elbette akıllı telefonlar yardımıyla. Artık herkesin cebinde iyi kötü bir akıllı telefon mevcut. Hadi sizde yok diyelim. Ya da kamerası bozuk olsun. Ailenizden birisine ait bir telefonlar bile çekeceğiniz videolar size binlerce abone getirebilir.
Örneğin kısa süre önce cılız bir çocuğun 11 aboneye özel kas çalışma videosu isimli bir videosu vardı. Bu video SS alınarak dalga amaçlı çeşitli sayfalarda paylaşılmış. Sonuç olarak video kısa süre içerisinde 100K’nın üzerinde izlenirken, 11 aboneye özel video çeken çocuk da abone sayısını 2 basamaklı rakamlardan, 4 basamaklı rakamlara çıkarmış.
DOĞAÇLAMA GELİŞEN OLAYLAR İLGİ ÇEKİYOR
Peki gelelim şu video konusuna. Malum internette pek çok video dolaşıyor. Yani birbirinin taklidi olan bir sürü video mevcut. İşte bu sebepten ötürü çekeceğini videoyu iyi seçmeniz gerekli. Aslına bakılırsa, az öncede belirttiğimiz üzere bu tamamen şans meselesi.
Yani günlerce plan yaparak çektiğiniz bir video hiç izlenmezken, doğaçlama çektiğiniz saçma bir video anında milyonlara ulaşabiliyor. O yüzden doğaçlama videolar çekmek sizin açınızdan çok daha iyi olabilir.
Bir başka seçenek de planlı, saçma videolar çekmek. Peki bu saçma videoların tutma olasılığı nedir? Açık konuşmak gerekirse, emek harcayıp çektiğiniz, bilgi veren videoların tutma olasılığı daha düşük. İşte bu sebepten ötürü, YouTube’ta yüksek izleyiciye ulaşmanın nedeni kendinizi küçük düşürmekten geçiyor. Aksi takdirde, kısa sürede önemli bir izleyici kitlesine ulaşmanız kolay olmayacaktır.
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