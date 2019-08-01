YouTube’u resmen çocuklar işgali etti

Bu da, YouTube’un daha çok elinde tabletle tüm gün çocuk kanallarını takip eden ve oyun videoları izleyen minik çocukların işgali altında olduğunu ortaya koyuyor.

250 binden fazla abonesi olan kanallar incelediğinde ise bu kanalların büyük bölümünün çocuk ve oyun kanalları olduğu dikkat çekiyor. Kanallardaki videoların ise sadece %17’si ingilizce. Yani dünya çapında çocukların zamanlarını YouTube ile geçirdikleri anlaşılıyor.

Elbette bu istatistik, YouTube için içerik üreterek gelir elde etmek isteyenlerin de daha fazla çocuk içeriği üretmesine neden olacak.

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