Youtube'un eski CEO'sunun 19 yaşındaki oğlu Marco Troper ölü bulundu: Aşırı doz iddiaları!

UC Berkeley sözcüsü Janet Gilmore, NBC'ye yaptığı açıklamada, Troper'ın Salı günü yerel saatle 16:23 civarında yurt odasında hareketsiz olarak bulunduğunu, müdahale edildiği fakat olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade etti.

AŞIRI DOZ İLAÇ İDDİASI

Troper'ın anneannesi Esther Wojcicki gencin aşırı doz ilaç nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceği şüphesini taşırken "Bir ilaç içti ve içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var, bu bir uyuşturucuydu" ifadelerini kullandı.

Wojcicki, ailesinin şimdi benzer bir ölümün başka bir ailenin başına gelmesini önlemek istediğini söyledi.

Büyükkaneye göre Troper okulda oldukça başarılıydı ve matematik alanında ilerliyordu. Büyükkane, torunun ölümünün aileyi derinden sarstığını ifade etti. ABD basınına göre Troper'ın ölüm nedenini kesinleştirecek toksikoloji raporu 30 gün içinde çıkacak.

EN ETKLİLİ 100 KİŞİ LİSTESİNDEYDİ

Anne Susan Wojcicki, eşi David Troper ile 1998 yılında evlendi ve beş çocukları oldu. Susan Wojcicki 1999'da Google'ın ilk pazarlama müdürü olarak görev yaptı. 2014 yılında Youtube CEO'su olarak atandı ve ertesi yıl Time Magazine'in en etkili 100 kişisinden biri seçildi. 25 yıl boyunca Google'da çalışan Wojcicki, Şubat 2023'te, ailesine, kişisel projelerine odaklanmak için 9 yıllık CEO'luk yıllık görevinden ayrıldı. İstifasının ardından hem Google hem de Alphabet'te danışmanlık görevine geçti.







