YouTube video tarihlerini bozdu

Son iki haftadır YouTube’a girenler, videoların ne zaman yayınlandığını gösteren tarih bilgisinin ortadan kaybolduğunu fark ettiler.

Kullanıcılar ilk aşamada YouTube’un tarih bilgisini sayfanın başka bir bölgesine sakladığını düşünse de, sorun aslında bir bug’dan kaynaklanıyordu. Tasarımdaki bir hata nedeniyle tarih bilgisi Like sayılarının altında kalıyordu.

YouTube, videonun tarihini görmek isteyenlerin şimdilik tarayıcının boyutunu değiştirmek veya ekrana zoom-in zoom out yapmanın yeterli olduğunu duyurdu. Ancak bu sorunun çözümü için çalıştıklarını da vurguladılar.

Google şimdi video paylaşım uygulamasını güncelleyene kadar videoların tarihini görmekte biraz zorlanacağız gibi anlaşılıyor.

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