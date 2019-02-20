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Youtuber Berat Toksöz'e havai fişek cezası

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GÜNDEM  | 20.02.2019 18:46 | Son Güncelleme

Bartın’ın İnkumu tatil bölgesinde İskele Mahallesi'nde “Havai Fişekle Ateş Etmek” konulu video çeken Youtuber Berat Toksöz, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereği 320 TL ceza yedi. Toksöz’ün havai fişekle atış yaptığı anlar ise Youtube sayfasında yayınladığı videodan tespit edildi.

Youtuber Berat Toksöz'e havai fişek cezası

Olay, İnkumu'nun İskele Mahallesi sahilinde meydana geldi. İnkumu’nda yükselen patlama sesleri üzerine jandarma ekiplerince bölgede inceleme yapıldı. Bu sırada sahilde çekim yapan Berat Toksöz jandarma ekiplerine torpil tarzı patlatıcı patlattığını ve seslerin bundan kaynaklandığını beyan etti. Gerçek ise günler sonra Berat Toksöz’ün o anlarda çektiği video ile ortaya çıktı.

Berat Toksöz, “Havai Fişekle Ateş Etmek” başlığı ve “Jandarmaya Yakalandık” notuyla çektiği videoyu Youtube sayfasına yükledi. Video görüntülerde Toksöz’ün havai fişekle ateş denemesi saniye saniye kayıt altında olunca jandarma ekiplerince Toksöz’e 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereği 320 TL ceza kesildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
BERAT TOKSÖZ youtube ceza

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu adam bi videoyla milyarları kaldırsın üstelik suç işleyerek ve maliye 320 tl ceza yazsın! İşte ceza kanunumuzun yeteri kadar işe yaramadığının göstergesi.. Neden daha caydırıcı ceza verilmez ki!!?
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